La Policía establecerá dispositivo "fuerte" para contener desplazamientos en finde

Así, lo ha recordado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, añadiendo que el dispositivo es para contener los desplazamientos a segundas residencias y celebraciones familiares y sociales.



García Seco ha hecho un llamamiento en este sentido y ha explicado que es importante recordar que el traslado a las segundas residencias, fincas o casas de campo no está permitido, dado que la movilidad sólo es posible en los supuestos que recoge el Real Decreto que regula el estado de alarma.



No obstante, la delegada del Gobierno ha insistido en que, por encima de todo, prevalece el "comportamiento ejemplar" que los extremeños están demostrando en estos días y ha añadido que la movilidad no permitida está siendo vigilada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y denunciadas en los casos no justificados y que se salen de las medidas decretadas.



Asimismo, ha explicado que los planes de seguridad están activados en las residencias de mayores y se están visitando todas y cada una de ellas para proteger y ayudar en lo posible.



También, ha pedido un "esfuerzo especial" para contener los bulos y mentiras y "que la población haga caso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que nos trasladan la realidad de lo que pasa", resaltando que "no seamos transmisores de miedos infundados".



Finalmente, la delegada del Gobierno también ha pedido prestar una especial atención a las víctimas de violencia de género, reiterando que "ésto lo tenemos que parar unidas y unidos".