La Junta defiende apertura de supermercados en domingo para evitar aglomeraciones

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha defendido "en este momento" la apertura de supermercados y tiendas de productos de alimentación en domingos como medida para "asegurar que no se produzcan aglomeraciones" en las compras por parte de los ciudadanos, aunque tampoco se cierra a revocar tal iniciativa cuando las circunstancias lo pudieran permitir.

Así, sobre la petición de Unidas por Extremadura de revocar el decreto de abrir supermercados en domingo, Vergeles ha dicho que "de momento es una decisión que no compete" a la Junta de Extremadura.

Junto con ello, ha añadido que cree que "en este momento" hay que "asegurar que no se produzcan aglomeraciones en los supermercados, en las tiendas que venden productos de alimentación, por entender que es un servicio absolutamente básico".

"Y si eso nos lleva a que tengamos que incrementar los horarios para que no se produzcan esas aglomeraciones, o para que las personas tengan la tranquilidad de que pueden acceder a un bien de primera necesidad en un horario más amplio, pues se seguirán produciendo esas aperturas", ha sentenciado en rueda de prensa este lunes en Mérida.

En este sentido, subraya que, "de momento",, entiende la Junta de Extremadura que la apertura en domingos "es una medida para salvaguardar en todo momento que no se produzcan aglomeraciones en esas tiendas de productos de primera necesidad".

También, incide en que cuando esto no sea necesario porque los ciudadanos hagan una "previsión real" de sus necesidades de alimentación, entonces el Ejecutivo regional estaría dispuesto a "considerar" la petición de Unidas por Extremadura.

Y, ha concluido que, "cuando ésto no sea necesario porque nos hayamos concienciado y porque estemos haciendo una previsión real de las necesidades de alimentación que tenemos en cada uno de los hogares, que yo espero que pase en los próximos días, porque ya sabemos que el confinamiento se va a ampliar a un mes en total y ya veremos si no hay más prórroga, por nuestra parte no habría ningún problema en considerar esa opción que hace Unidas por Extremadura",