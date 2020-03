Guardia Civil crea canal de comunicación ciudadana para información sobre fraudes online

En nota de prensa, la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz ha informado de que la benemérita está trabajando para prevenir e investigar los posibles delitos que pudieran cometerse a través de la red, como son los relacionados con los fraudes, la instalación de programas maliciosos ('malware') o la desinformación.

Para ello, el Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO ha habilitado un canal, en concreto a través de ciberestafas@guardiacivil.org, para recibir información de los ciudadanos relacionada con las ventas fraudulentas y posibles estafas que utilizan el Covid-19 como "gancho".

Desde el comienzo de la situación sanitaria vivida en España, los ciberdelincuentes han intensificado las campañas de 'phishing' con el objetivo de hacerse con los datos personales y credenciales de los ciudadanos.

Así, por este motivo, "es muy importante estar alerta y tomar precauciones" como prestar atención al remitente de los 'emails' recibidos.

También se debe evitar los documentos y archivos adjuntos sobre el Covid-19 en los correos electrónicos que se reciban y recelar de solicitudes de datos de salud por internet, procedimiento "normalmente ajeno a las administraciones sanitarias".

Además, la Guardia Civil recomienda no descargar e instalar aplicaciones no oficiales que tengan que ver con el Covid-19 y, ante la menor sospecha de haber sido objeto de una estafa de este tipo, comunicar a las entidades bancarias esta circunstancia.

TELETRABAJO Y BULOS

Por otro lado y en relación con el teletrabajo que "muchas" empresas han adoptado para hacer frente a la situación actual, ha tildado de "muy recomendable" que se adopten medidas para garantizar la seguridad en los dispositivos utilizados durante el teletrabajo.

Entre las mismas, ha recomendado que el sistema operativo y las aplicaciones estén correctamente actualizados; cambiar periódicamente las contraseñas y no utilizar una única para todo; implementar un doble factor de autenticación a los usuarios que realicen teletrabajo; disponer de un antivirus y 'firewall' activos y no olvidar cerrar la sesión al terminar de trabajar.

Asimismo, ha señalado la benemérita, en todas las situaciones y "más en una como la actual", es "vital" que la información que se comparta sea "veraz y contrastada"; y que la desinformación y los bulos son "otro enemigo a batir".

En este sentido, es "muy importante" no difundir información que no provenga de medios y fuentes oficiales; no contribuir a la difusión de contenido no contratado; no compartir mensajes que puedan genera alarma en la población; y no olvidar que la creación y difusión de 'fake news' puede tener consecuencias penales.

Solo a modo de ejemplo, se han detectado casos de 'phishing' "tan llamativos" como el de ofrecer suscripciones gratuitas durante cinco años a plataformas de música digital, o suplantaciones a instituciones como Unicef o la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), "todas ellas solicitando datos personales con motivo de alguna campaña relacionada con el coronavirus".

De la misma manera, ha concluido, también se han detectado varios casos de intentos de estafa a farmacias y empresas relacionadas con el sector, en los que se les ofrece grandes cantidades de mascarillas y productos similares muy demandados como consecuencia de esta crisis sanitaria.