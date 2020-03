Unidas por Extremadura pide a Vara más medios y personal para los centros del Sepad

Los diputados de Unidas Por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías e Irene de Miguel, han reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, más medios y personal para los centros del Sepad en la comunidad.

Macías ha asegurado que la falta de medios técnicos y humanos se están produciendo en varias residencias extremeñas, ."a muchos trabajadores se les adeudan muchas horas, porque no se están pagando, y porque se están sustituyendo por días que no se puede coger porque no hay personal".

El diputado de Unidas Por Extremadura ha afirmado que se están constatando una "falta importante" de medios y problemas en infraestructuras, como precisamente la de El Prado, "que no está adaptado para atender a personas dependientes".

Ante todo esto, Macías ha pedido al gobierno regional de Guillermo Fernández Vara un "esfuerzo" en financiación, en personal y en planificación porque esta carencia de medios "está afectando al eslabón más débil, que precisamente en este caso es el personal de auxiliar de enfermería y de limpieza, que no llegan a más".

Lo ha explicaddo, junto a Irene de Miguel, en una concentración de personal del Sepad que ha protagonizado una protesta a las puertas de la Residencia de Mayores de El Prado, de Mérida, para alertar sobre la falta de medios técnicos y humanos en los centros del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.