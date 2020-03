UCE advierte de la venta combinada de productos por parte de los bancos en hipotecas

Ep

En concreto, la UCE ha asegurado que las entidades bancarias "no pueden" obligar al consumidor a adquirir otros productos financieros en la firma de la hipoteca tales como créditos financieros o seguros de hogar o vida.

Así, lo han expresado este jueves, día 5, en rueda de prensa en Mérida, el presidente de la UCE, Javier Rubio y la técnico Lali Bermejo, durante la presentación del número 113 de la Revista Consumidorex.

De este modo, según la UCE, la nueva normativa hipotecaria, que entró en vigor el pasado año, prohíbe expresamente las ventas vinculadas de productos financieros cuya contratación en algunos casos ha llegado a "condicionar" la concesión de préstamos hipotecarios.

Por ello, dicha entidad ha realizado un estudio de los bancos de la región que más préstamos hipotecarios ofrecen y donde se ha realizado un "supuesto práctico" para un consumidor que pretenda adquirir una vivienda de 130.000 euros y necesite una hipoteca de 100.000.

El objetivo de este estudio es "demostrar al consumidor" que, aunque en determinadas ocasiones el banco ofrezca "una rebaja del tipo de interés" por la contratación del paquete de productos, "quizá no merece la pena".

De tal manera, se ha puesto de manifiesto que la hipoteca "más barata" a tipo fijo es la que ofrece Ibercaja con un 2,95 por ciento a 30 años, y la "más cara" está en CaixaBank al 4,35 por ciento, ambas ofrecen contratar productos como seguros de vida o de hogar.

Ante esto, Lali Bermejo ha afirmado que "lo más seguro es no contratar" ningún producto adicional, ya que tampoco se ofrece la opción de desglosar los precios por separado por lo que "no se puede saber el coste exacto".

Bermejo ha insistido en que se pretende advertir a los consumidores de que es una práctica "lícita" por parte de los bancos, aunque lo que principalmente "se ve como un ahorro de 1.000 euros", más tarde "resulta no serlo".

"Antes de contratar una hipoteca debemos obtener información", ha subrayado Bermejo, por lo que ha instado a los consumidores a ponerse en manos de profesionales para estudiar cada caso y ver cuál resulta ser la opción más rentable.

A preguntas de los medios sobre el número de consumidores que pueden estar afectados por estas prácticas, Bermejo ha explicado que "no se puede cuantificar", aunque a raíz del estudio de otros temas como la cláusula suelo, la UCE se ha dado cuenta que es una práctica que existe "en la gran mayoría" de las hipotecas.

TARJETAS REVOLVING

Por otro lado, Javier Rubio ha advertido a los consumidores sobre el uso de "tarjetas revolving" de grandes superficies o centros comerciales en los que se permite financiar las compras y donde en la mayoría de los casos "se acaba pagando más".

Por ello, Rubio ha recomendado pagar las compras con dinero en metálico "para saber lo que se gasta", aunque si no se decide pagar con tarjeta se opte por hacerlo con la de la entidad bancaria.

De esta manera ha instado a los consumidores a leer el contrato de las tarjetas revolving, ya que en la mayoría de los casos los ciudadanos "no se leen las condiciones", y a considerar si es oportuno tenerla o no, ya que éstas "no deben cobrar" más de un 20 por ciento.

OBSERVATORIO PRECIOS DEL CAMPO

Por otro lado, Javier Rubio ha pedido a las organizaciones agrarias la creación de un observatorio de precios para los productos del campo con el objetivo de realizar publicaciones periódicas e informar a los consumidores sobre el coste de éstos.

En concreto, ha dicho que los dos eslabones "más débiles" de la cadena son los productores y los consumidores, ya que los primeros reciben unos "precios injustos" y los segundos "precios abusivos de un 800 o 900 por ciento más caros" en frutas, hortalizas o leche.

"Quiero ofrecer a las organizaciones agrarias que vayamos de la mano en este tema y hacer un Observatorio de Precios para que la gente y los ciudadanos sepan exactamente lo que los intermediarios están haciendo y son los que realmente se están enriqueciendo", ha subrayado Rubio, al tiempo que ha instado a los consumidores a adquirir productos de proximidad.

MEMORIA 2019

Además, la UCE ha presentado la memoria del año 2019 donde se ha puesto de manifiesto que lo más reclamado ha sido lo referente a Capital do Natal con 1.980 consultas y 810 reclamaciones procedentes también de lugares fuera de la región como Cádiz, Huelva o Córdoba.

Posteriormente, los sectores más reclamados por orden han sido las telecomunicaciones, los bancos, el comercio, la enseñanza, la publicad y la protección de datos, las reparaciones, la sanidad, los suministros básicos, la administración pública, los seguros y la vivienda.

En esta línea, y dentro de las actuaciones de 2019, la Asamblea de Extremadura ha solicitado la comparecencia de la UCE en dos ocasiones, con respecto a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; y sobre la Ley del Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

Esta entidad ha realizado un total de 1.108 intervenciones en medios de comunicación repartidas en prensa escrita, digital, radio y televisión, así como la participación en 23 programas semanales de consumo en diferentes soportes.

Por último, la web de la UCE ha sido visitada 57.730 veces, un 51 por ciento más que en 2018, y ha llevado a cabo numerosas campañas de formación e información de asuntos como salud, energía, telecomunicaciones o economía.