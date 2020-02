El 112 de Extremadura se suma a campaña de redes sociales para conmemorar su día europeo

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 de Extremadura se suma a la campaña de redes sociales bajo el lema 'We're inviting you to choose your héroes!' (¡Te invitamos a elegir a tus héroes!) y el hashtag #HumansOf112, diseñada para incrementar el conocimiento del teléfono 112 entre la ciudadanía con motivo de la conmemoración del día europeo de este servicio de emergencias.

Y es que desde 2009, cada 11 de febrero, se viene celebrando esta conmemoración entre los estados miembros de la UE para concienciar a la ciudadanía sobre los usos y servicios del 112, según recuerda en nota de prensa la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior de la Junta de Extremadura.

Así pues, la Asociación del Número de Emergencias Europeo (EENA), promotora de esta iniciativa, persigue de este modo que todos los países pongan en valor tanto el trabajo de profesionales como el de personas que colaboran de forma voluntaria en las emergencias, socorriendo y cuidando a la población.

En este sentido, el 112 de Extremadura anima a la ciudadanía a unirse a la campaña de este año para conocer más sobre los recursos y actuaciones de este servicio, empleando también los hashtags #112day2020, #DíaEuropeo112 y #XXAniversario112.