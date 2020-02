Vara cree que hay "suficiente madurez" social para entender una Ley de Eutanasia del PSOE

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que en España "hay suficiente madurez ahora mismo en la sociedad" como para "entender" que es "absolutamente imprescindible" un tipo de ley como la de Eutanasia que plantea el PSOE.



Tras destacar además que dicha norma es "enormemente garantista" y "plantea escenarios de control más que suficientes", ha añadido que cree que la citada ley "sí" que puede salir adelante en esta ocasión en el Congreso de los Diputados, toda vez que "en la vida cada momento histórico o cada generación tiene sus leyes" y "hay suficiente madurez ahora mismo en la sociedad española" como para "entender" tal iniciativa.



Sobre la propuesta, ha incidido en que cree que "hay pocos asuntos en estos momentos en España, en esas muchas Españas que desgraciadamente nos encontramos cada día, que tengan tanto apoyo entre la gente que haya vivido circunstancias donde ha habido un sufrimiento grande por parte de la situación de alguno de los familiares", y ha considerado que "por eso bien" se haría a su juicio "en no crear artificialmente debates" que "en el seno de la sociedad española están bastante asumidos", ha añadido.



"Difícilmente cualquier persona que haya vivido situaciones de sufrimiento intolerable, difícil de vivir y por tanto sufrimientos de verdad que no tengan claro que hace falta una legislación que permita, no que obligue, cada uno puede luego hacer lo que quiera, pero sí que permite poder aliviar ese sufrimiento", ha señalado Fernández Vara a preguntas de los medios antes de participar este martes en la inauguración en Cáceres en unas jornadas sobre liderazgo.



Asimismo, sobre que ha habido varios intentos de que la ley llegue al Congreso y si cree que puede salir ahora adelante, ha dicho que considera que "sí". "En la vida cada momento histórico o cada generación tiene sus leyes. Yo creo que hay suficiente madurez ahora mismo en la sociedad española como para entender que es absolutamente imprescindible un tipo de ley como ésta, que además es enormemente garantista, es decir, plantea escenarios de control más que suficientes", ha dicho.



"Desde luego yo estoy convencido de que será muy bien recibida por una gran mayoría de la ciudadanía", ha añadido.