Apag Extremadura Asaja anuncia cortes en las principales carreteras para exigir soluciones

Ep

Las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja, en Badajoz, y Asaja Cáceres, en esta provincia, provocarán cortes simultáneos en las principales carreteras de la comunidad autónoma para seguir sensibilizando a la ciudadanía acerca de los precios que perciben los productores del campo, y para reclamar al Gobierno soluciones "concretas" para paliar la falta de rentabilidad de la actividad agraria.



El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha anunciado que se está ultimando el calendario de actuaciones, si bien ha señalado que estos cortes de carretera, para los que solicitarán los preceptivos permisos a la Delegación del Gobierno, se llevarán a cabo probablemente a finales del presente mes de febrero, en una fecha que aún está por confirmar.



Asimismo, ha señalado que espera que el resto de organizaciones agrarias, con las que ya están en conversaciones, se sumen a la iniciativa para continuar con la "unidad de acción" del sector para alcanzar sus reivindicaciones, que pasan principalmente por reclamar precios más justos para sus productos con el fin de garantizar la rentabilidad de sus explotaciones.



Así, y en concreto en la provincia de Badajoz, se van a cortar todas las carreteras nacionales, entre ellas la N-430 (Badajoz-Ciudad Real), la N-432 (Badajoz-Córdoba); la N-435 en Fregenal de la Sierra, así como la Ex-104 que une Cabeza del Buey con Córdoba, y la autovía A-5 en Badajoz antes de entrar en Portugal.



El objetivo de esta movilización es "seguir sensibilizando" a la sociedad, ya que considera que el problema de los precios en el campo "no es no solo de agricultores y ganaderos, sino de todas las zonas rurales", y especialmente en zonas como Extremadura.



En este sentido, a preguntas sobre la reacción del Gobierno a las protestas generalizadas en toda España, ha señalado que hay "buena disposición a seguir dialogando" pero hasta el momento las medidas puestas encima de la mesa no les satisfacen. "No queremos más paños calientes, queremos soluciones concretas", ha dicho Metidieri, quien ha insistido en que "hasta la fecha se está hablando mucho pero no hay soluciones" que les permita relajar las reivindicaciones "un poquito".



Finalmente, sobre el anuncio del ministro de Agricultura, Luis Planas, de reunirse con las cadenas distribuidoras, ha señalado que "todos los movimientos en la línea de conseguir unos precios dignos para el sector son positivos".