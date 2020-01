Vara dice que "en ningún momento" ha negado la subida del SMI

BADAJOZ, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este jueves que "en ningún momento" ha negado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque sí ha abogado por "analizar las consecuencias que tiene en cada uno de los territorios", máxime "en escenarios tan diferentes como los que hay hoy en España".



De hecho, Fernández Vara habló en la tarde de este pasado miércoles habló con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien "en las próximas semanas" visitará Extremadura, donde podrán reunirse para "analizar las razones sobre las que pueden existir discrepancias", ha dicho.



"Yo me sigo manteniendo en que algo anómalo ha ocurrido en el último trimestre del año para que lo que habitualmente era una cifra de entre 2.000 y 4.000 trabajadores se haya ido de pronto a 10.000", ha reiterado el presidente extremeño, quien ha insistido en que "algo ha ocurrido, y si no es una cosa tendremos que definir cuál es, y para eso están los técnicos en la materia".



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz tras la polémica generada sobre sus declaraciones respecto al impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el empleo agrario.



En ese sentido, Fernández Vara ha reafirmado que huye "de la polémica", tanto con la ministra de Trabajo como con los sindicatos, ya que "a todos nos preocupa lo mismo", que pasa por ser "capaces a lo largo de este año 2020 de revertir esta situación y se genere empleo".



Ante esta situación, el presidente extremeño ha reafirmado que él asume "la responsabilidad de intentar, con los sindicatos, con la patronal y con el Gobierno de España, de darle a esto la vuelta en este año 2020", algo que se ha mostrado "convencido de que así va a ser".



Así, y aunque el presidente extremeño ha descartado entrar en polémicas, sí ha aseverado que "en ningún momento" ha negado la subida del SMI, sino que dijo que "estaba no solo a favor, sino que me quedé en política para defender la unidad de España y a la gente más humilde y a los trabajadores que están en peores circunstancias".



Por esa razón "yo defiendo la subida del salario mínimo, aunque otra cosa distinta es que crea que hay que analizar las consecuencias que tiene en cada uno de los territorios", algo que ha defendido que ésta "en el derecho de poderlo plantear", ya que "en escenarios tan diferentes como los que hay hoy día en España, hablar de la necesidad de valorar las cosas no creo que sea una barbaridad".



De hecho, el presidente extremeño ha avanzado que este mismo viernes se reunirá con representantes de las organizaciones empresariales y sindicatos para "analizar con tranquilidad" los datos de la Encuesta de Población Activa publicados esta semana y sacar conclusiones, con el objetivo de que el próximo Plan de Empleo "responda a una unidad de criterio respecto de lo que hay que hacer en este momento, ha concluido.