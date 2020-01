Vara: "Es un paso" a "valorar" que Parlament "haya acatado" decisión de JEC sobre Torra

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado que el Parlamento de Cataluña "haya aceptado y haya acatado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) ratificada por el Tribunal Supremo" sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, algo que, a su juicio, "es un paso que hay que valorar".



"A mí que me gusta ver siempre la botella medio llena y no medio vacía, hay cosas que han cambiado, ya se respetan las decisiones de los tribunales, se acatan y se aplican", ha resaltado Vara, al tiempo que ha añadido que "probablemente esa decisión (de que Torra pierda la condición de diputado en cumplimiento de la ley) hace dos años hubiera sido diferente".



Preguntado por este asunto en rueda de prensa este martes en Mérida, Vara ha apuntado que "obviamente los de una España se irán para un lado y los de la otra España se irán para el otro". "Pero la gente normal que valoramos las cosas de manera objetiva, los de la tercera España, lo valoramos con muy buen criterio", ha remarcado.



Así, el jefe del Ejecutivo extremeño ha considerado que es "una buena noticia" que la Mesa del Parlamento catalán "haya asumido el cumplimiento de la decisión" de la JEC.



Además, preguntado sobre si el posible adelanto electoral en Cataluña y dicha inhabilitación pueden empezar a resolver el problema en dicha comunidad, Vara ha respondido que no lo sabe al tiempo que ha lamentado que "seguimos asistiendo al batiburrillo en el que se ha convertido el Parlamento de Cataluña".



CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE TORRA



Por otra parte, sobre el debate de que si Torra habiendo perdido la condición de diputado tiene que perder también la de presidente, Vara ha considerado que hay "una laguna legal" porque el Estatuto "exige ser diputado para ser presidente pero no dice nada de que tengas que seguir siéndolo (diputado)".



En este sentido, ha puesto como ejemplo que los senadores autonómicos para tener esta condición "tienen que ser diputados" pero "para continuar" en dicho puesto en el Senado "no tienen que ser diputados". "Puede haber un senador autonómico que sea elegido" por su parlamento regional y "un mes después o dos meses después dejar el escaño de diputado y seguir siendo senador", ha explicado, toda vez que ha apuntado que en Extremadura han "tenido" casos así.



"En el fondo de la cuestión no está eso, está el artículo 67.7 del Estatuto de Cataluña que establece que una de las razones de cese del presidente es cuando sea condenado por sentencia firme por una cuestión penal", ha resaltado el regidor extremeño, quien ha indicado que "eso está pendiente de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia que todavía no la ha confirmado".



"Si la confirmara, automáticamente tendría (Torra) que, en base al 67.7, dejar la Presidencia", ha concluido.