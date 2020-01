Vergeles cree que la OMS debe declarar "ya" la alerta internacional por coronavirus

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado que pedirá al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que si puede "interceder" ante la Organización Mundial de la Salud planteé su "opinión personal" de que dicho organismo debería declarar "ya" la alerta internacional con respecto al coronavirus.

Dicho posicionamiento lo realizará al ministro --si tiene la "oportunidad"-- teniendo en cuenta "tal y como están apareciendo los casos" de coronavirus "en los distintos países", ha señalado Vergeles, quien ha añadido que aunque "a día de hoy" en Extremadura "no hay ninguna alerta" al respecto, los profesionales sanitarios extremeños ya disponen del protocolo del Ministerio de Sanidad estipulado para afrontar posibles casos de dicha enfermedad.

"A día de hoy en Extremadura no tenemos no hay ninguna alerta. Es una enfermedad de declaración obligatoria al ministerio evidentemente, y nosotros en Extremadura hasta este momento no tenemos ninguna", ha subrayado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida.

En este sentido, ha explicado que la pasada semana se celebró una ponencia de la Comisión Nacional de Salud Pública donde los epidemiólogos cerraron un protocolo respecto al coronavirus, y "ya este fin de semana" ese protocolo acordado en el ministerio "se ha mandado a las distintas gerencias de áreas de salud" en Extremadura.

"Como era fin de semana, cuando se ha transmitido, porque el protocolo se cerró en el ministerio el viernes a última hora de la mañana, se ha distribuido fundamentalmente a los servicios de urgencia porque eran los dispositivos que estaban operativos, y hoy se ha colgado en el gestor documental del sistema de información de todos los profesionales" en Extremadura, ha incidido.

Ese protocolo, según ha explicado Vergeles, que será "vivo, en función de los casos que vayan apareciendo y del comportamiento que tenga la enfermedad", consiste en anticiparse a la presentación de un caso, de tal forma que cuando alguien acuda a un centro sanitario con síntomas respiratorios se pregunte por el "antecedente epidemiológico muy importante" de si ha estado en China durante los 14 días previos, o si ha estado en contacto con alguien que de forma "fidedigna" haya tenido una neumonía o un proceso viral por el coronavirus.

El resto del protocolo consiste, según ha añadido, en las medidas de aislamiento que se tienen que adoptar respecto a un caso de coronavirus, de tal forma que "todos los hospitales de Extremadura en sus servicios de urgencia tienen algún box de aislamiento para poder ubicar a un paciente que puede ser sospechoso hasta la confirmación de si está infectado o no está infectado (por coronavirus)".

Asimismo, ha apuntado que el citado protocolo establece también "qué hay que hacer con las muestras, cómo hay que tomar las muestras, dónde hay que mandar las muestras", y ha añadido que "fundamentalmente" --aunque se realice en Extremadura-- se centralizarán "todas las muestras" en el Laboratorio de Microbiología de Majadahonda.

De igual modo, el protocolo recoge la actitud a adoptar respecto al paciente posible afectado por coronavirus.

PONERSE EN LO PEOR PARA QUE OCURRA LO MEJOR

Asimismo, Vergeles ha añadido que si tiene la "oportunidad" de manifestárselo al ministro de Sanidad le planteará que ante "problemas de salud pública" él mantiene la máxima de "ponerse en lo peor para que ocurra lo mejor".

"Esta polémica que hay sobre si tantos millones de personas en China tienen que estar confinados del resto me parece una medida de salud pública que en algún momento pueda resultar exagera, pero que desde luego en salud pública es mejor pasarse que quedarse corto, y luego ya habrá tiempo de levantar la cuarentena", ha señalado.

El consejero también ha indicado que le pedirá al ministro de Sanidad que "si puede interceder con la Organización Mundial de la Salud" él cree "como opinión personal" que "en este momento, tal y como están apareciendo los casos en los distintos países" dicho organismo (la OMS) debería declarar "ya" la alerta internacional con respecto al coronavirus.

ÍNDICE DE LETALIDAD "MUY BAJO"

Finalmente, el consejero de Sanidad ha indicado que la del coronavirus se trata de una enfermedad con un índice de letalidad "muy bajo" que se transmite por gotas, fundamentalmente de fluidos o saliva (por tos o estornudo); y ha añadido en todo caso que "lo malo" de la misma es que "es contagiosa antes de que dé síntomas en la persona", lo que "complica el control de la enfermedad".

"El índice de letalidad es bajito, muy bajo. Probablemente haya cuadros que sean cuadros pseudo-catarrales, que es la mayoría de los cuadros que da el coronavirus, y sólo en algunos casos se da una neumonía viral, que son graves pero como da neumonía viral la gripe", ha señalado.

"De los miles de afectados que haya la letalidad haya sido de 50 y tantos casos supone que es una letalidad bajita", ha concluido Vergeles.