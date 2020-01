UGT: Gobierno "cumple el acuerdo que se firmó" al aprobar subida salarial de funcionario

Ep.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha valorado que el Gobierno central "cumpla con el acuerdo que se firmó" al aprobar este martes la subida salarial de los empleados públicos un 2 por ciento con efectos retroactivos desde el 1 de enero.



"Me parece positivo, me parece bueno, porque los empleados públicos, al igual que otros trabajadores, perdieron mucho poder adquisitivo y poco a poco hay que irlo recuperando", ha señalado Patrocinio Sánchez en rueda de prensa este martes en Mérida.



En ese sentido, la dirigente regional de UGT ha apuntado que con esta aprobación "es la adminitración pública la que lo hace", con lo que a su juicio "tiene que empezar a hacerlo para dar ejemplo con el resto de empresas privadas, que en un momento determinado deberían hacer lo mismo", ha dicho.



"Los acuerdos se hacen para cumplirlos, por lo que me parece una medida positiva, que ya la anunció el Gobierno y que evidentemente la ha cumplido", ha concluido Patro Sánchez.



La secretaria regional de UGT ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Mérida.