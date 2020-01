Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno por la última víctima violencia de género

Ep.



Una treintena de personas ha guardado este martes, día 14, un minuto de silencio ante las puertas de la Delegación del Gobierno en la ciudad de Badajoz en memoria de la última víctima de violencia de género del país.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha encabezado este minuto de silencio en el que ha estado acompañada de diputados y concejales socialistas o de integrantes de la Asociación de Mujeres Progresistas.



En declaraciones posteriores a los medios, García Seco ha explicado que el motivo por el que se ha convocado este nuevo minuto de silencio es el fallecimiento de la tercera víctima de violencia de género en lo que va de año en España.



Según ha recordado, se trata de una mujer de 61 años de Puertollano (Ciudad Real) que ha fallecido presuntamente a manos de su pareja sentimental, y respecto a lo cual ha reiterado la "condena" que vienen "repitiendo" a las puertas de la Delegación del Gobierno "cada vez que, desgraciadamente, se producen estos hechos que no paran".



"Desde que tenemos datos en el año 2003, que comenzaron a contabilizarse, ya son 1.035 las mujeres asesinadas, en este caso también tenemos dos mujeres y una niña en lo que va de año", ha lamentado, para recalcar: "continuamos condenando esta violencia machista y trabajando para que no pase más, esperemos no tener que convocarles nunca más por este hecho".



Cabe destacar que también a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz se ha guardado un minuto de silencio por el mismo motivo, y en el que han estado presentes concejales del Partido Popular, trabajadores del consistorio o ciudadanos a título particular.