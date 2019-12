Blanco-Morales defiende la partida a patronal y sindicatos en PGEx 2020

Ep

Así, lo ha señalado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, sobre la partida destinada a patronal y sindicatos contemplada en los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2020.

Según la Vicepresidenta, "la decisión que hemos adoptado obedece a lo que la Constitución establece en cuanto a patronal y sindicatos y su función de relevancia constitucional", en respuesta a una pregunta este jueves en el pleno de la Asamblea formulada por el PP, y en la que esta formación ha dudado de la legalidad de la decisión.



Así, el diputado del PP, Juan Luis Rodríguez, Campos ha criticado que la Junta "incrementa sin ningún tipo de explicación" la partida en los PGEx 2020 para patronal y sindicatos "hasta los 618.461 euros", lo que supone según ha dicho "no cumplir con la ley 3/2003"; y ha anunciado una serie de enmiendas de su partido a dichas cuentas regionales para "solucionar el lío".



Según ha dicho, algunas de dichas enmiendas son "muy sociales". "Y si no lo hacen, no nos quedará más remedio que pedir responsabilidades que será su responsabilidad", ha señalado Martínez Campos en referencia a Blanco-Morales.



En concreto, el diputado del PP ha señalado que en su artículo 6 la citada norma "viene a decir que la cuantía de dicha partida será revisada anualmente de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el IPC en el ejercicio anterior tomando como referencia el mes de junio", lo que llevaría --ha indicado-- a que la asignación contemplada en los PGEx 2020 para patronal y sindicatos "no" cumpliría con la norma.



Como respuesta, y tras criticar la visión "fragmentaria" del presupuesto general de la Junta que mantiene a su juicio el PP, Blanco-Morales ha dicho que "no es cierto que se haya producido el incremento" que ha señalado el diputado del PP durante su intervención en los términos que ha defendido.



"Tanto la participación institucional como los presupuestos se regulan por ley. En materia de asignaciones presupuestarias prima la ley de presupuestos y la decisión que hemos adoptado obedece a lo que la Constitución establece en cuanto a patronal y sindicatos y su función de relevancia constitucional", ha subrayado la vicepresidenta primera de la Junta.