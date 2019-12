Uso de subproductos animales para alimentar a aves carroñeras se podrá solicitar en enero

La Dirección de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura ha informado de que el plazo para presentar solicitudes de autorización del uso de Sandach (subproductos animales no destinados al consumo humano) en la alimentación de aves carroñeras permanecerá abierto desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de 2020.



Así lo refleja una resolución de la Administración regional de acuerdo con lo establecido en el Decreto 38/2015, de 17 de marzo, que regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano en Extremadura.



En concreto, las solicitudes pueden cumplimentarse en la aplicación Arado de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, con la asesoría de las Oficinas Comarcales Agrarias, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



En el caso de aquellas explotaciones ganaderas autorizadas en 2019, se renovarán automáticamente las solicitudes, por lo que no tendrán que volver a presentarlas, siempre que continúen cumpliendo los requisitos.



Agricultura recuerda que esta autorización para alimentación de aves necrófagas en explotaciones ganaderas no implica la sustitución del sistema de retirada de cadáveres, que en ciertas circunstancias seguirán retirándose de las fincas como es en el caso de los animales sacrificados dentro del Programa Nacional de Erradicación de enfermedades de ganado o ante episodios de muertes masivas por sospecha de alguna enfermedad.



El Real Decreto 526/2014, recoge la lista de enfermedades en animales de declaración obligatoria y regula la comunicación en los casos en que se emplean medicamentos veterinarios que no pueden entrar en la cadena alimentaria de la fauna silvestre.



Para este tipo de explotaciones, la Dirección General de Agricultura y Ganadería recuerda que existe una línea especial de seguros con Enesa para la retirada de ganado ovino.



Por ello, la Administración regional solicita máxima colaboración a OPAS, asociaciones agrarias y cooperativas agroganaderas en la difusión del Decreto 38/2015 y el plazo de presentación para acogerse a la autorización del uso de Sandach.