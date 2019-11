El PSOE dice que lo importante es que unos "buenos" presupuestos se tramiten

Ep.



La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha destacado que lo importante, ha dicho, es que los "buenos" presupuestos autonómicos (PGEx) para 2020 que ha elaborado la Junta se tramiten en la Cámara regional, para "solucionar los problemas de la gente" y dar a la vez "calidad democrática" a la institución parlamentaria, mientras que la oposición en bloque ha criticado el calendario de tramitación de dichas cuentas aprobado este martes en Junta de Portavoces.



"Todos y todas, la ciudadanía en su conjunto estamos deseando tener una normalidad absoluta que mida la calidad democrática de la sociedad", ha espetado Garlito, quien ha incidido en que más allá de "cortinas de humo" por parte de la oposición lo importante a su juicio es que estén "todos y todas trabajando y mirando los problemas de la gente", algo para lo cual "es necesario tener unas cuentas para esta región".



Al mismo tiempo, sobre las críticas vertidas por la oposición en conjunto al calendario de tramitación de las cuentas regionales, Garlito ha defendido que los PGEx 2020 son unos "muy buenos presupuestos" para Extremadura, así como se ha aprobado un "buen calendario" para tramitar dichas cuentas; al tiempo que ha recalcado que "de lo que se trata es de que estemos todos trabajando unidos por esta tierra, pensando cómo solucionar los problemas de la gente y dando calidad democrática a la Asamblea de Extremadura".



"Lo importante es que la normalidad democrática en el parlamento se cumple" y que la Junta "está trabajando por la región" con unas cuentas que "solucionan los problemas de la gente", ha incidido la portavoz socialista, quien ha considerado que "no hay que poner cortinas de humo".



En este sentido, ha incidido en que "no hay que dedicarse a ir criticando con letra pequeña cualquier cuestión", porque "lo obvio" es que los PGEx 2020 elaborados por el Ejecutivo regional son unas "buenas" cuentas y que "respaldan la vida de los extremeños, de los servicios públicos, invierten más en educación y también en Dependencia y en Sanidad y en políticas de empleo".



CALENDARIO "DIABÓLICO" SEGÚN EL PP



Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha señalado que su formación ha manifestado en Junta de Portavoces este martes su "absoluto rechazo" al calendario "diabólico" aprobado para la tramitación de los PGEx 2020, por considerarlo "acelerado, sin pies ni cabeza, sin sentido" y que "aboca a una tramitación presupuestaria exprés" y que provocará que "el trabajo de los parlamentarios se resienta".



Esta situación, con la que a su juicio debe rechazarse "el fondo y las formas" con las que la Junta ha presentado las cuentas, según ha considerado, se debe a que la mayoría absoluta del PSOE trata de "aplastar cualquier planteamiento sensato en el debate presupuestario".



En este sentido, ha afirmado que en sede parlamentaria al PP se le ha transmitido que los plazos de tramitación de las cuentas regionales son las que desea el PSOE y su mayoría absoluta. "Esto son lentejas, estos son los plazos, los traemos cuando queremos y se tramitan cuando queremos", ha indicado como argumento socialista.



Al mismo tiempo, la portavoz del PP ha criticado la "sensación de desidia, de dejadez, de da igual todo" que a su juicio evidencia la Administración regional con las cuentas, ya que deberían haber sido unos presupuestos "de ilusión" y "no" de "trámite rápido".



"Son los primeros presupuestos de esta legislatura, son importantes, son unos presupuestos de arranque... Y es el último presupuesto de un programa operativo europeo que se va a cerrar y se empieza a negociar otro", ha señalado Teniente, quien ha añadido que esto debería haber llevado a la Junta a hacer unos presupuestos "de ilusión" y "no unos presupuestos de trámite rápido".



"Qué pena de región empezar una legislatura en punto muerto y con unos presupuestos que no aportan nada más que unos ingresos que dicen que aumentan pero no sabemos por qué aumentan", ha dicho la 'popular'.



En este sentido, ha considerado que por parte de la Junta "todo es una gran mentira y es una patada hacia adelante" con unos ingresos que "no existen" y con unos ingresos que "han abaratado", así como con un incremento --apunta-- del "endeudamiento".



Por otra parte, sobre si el PP presentará o no enmienda a la totalidad a los PGEx 2020, Cristina Teniente ha indicado que su grupo realizará un análisis "detallado" de las cuentas antes de decidir tal cuestión, aunque ha defendido en todo caso que las políticas de la Junta en materia económica "exigen una enmienda de totalidad de la a a la zeta porque los datos económicos son los que son".



"La política económica de la Junta no merece una, merece diez enmiendas de totalidad, una por área, porque estamos donde estamos en datos económicos por muchas razones, en empleo, en confianza empresarial, en destrucción de empresas, en la evolución de la viviendas, en la ejecución de inversiones", ha incidido la diputada del PP.



CIUDADANOS VE "INASUMIBLES" LOS PLAZOS



A su vez, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha considerado que los tiempos de tramitación de los PGEx 2020 son "prácticamente inabarcables" e "inasumibles" para poder tratar las cuentas, ha dicho, "con la seriedad y el respeto que se merecen".



Ha añadido, al respecto, que Ciudadanos espera que se imponga la "cordura" en esta cuestión para permitir a los grupos parlamentarios tratar los PGEx 2020 "con la seriedad que se merece el asunto", toda vez que incluso presentar una enmienda a la totalidad "es algo prácticamente imposible para la oposición" con el calendario aprobado.



"Si hace falta echarle 24 horas al día se echará pero ni con eso se puede abordar con la rigurosidad que se merecen" las cuentas regionales, ha espetado Salazar, quien ha pedido que se recapacite sobre el calendario de tramitación de los PGEx 2020.



"No se está tomando con la seriedad que se merece el asunto", ha espetado el diputado de Ciudadanos, quien ha aprovechado para volver a proponer la elaboración de un presupuesto "base cero" para evitar que con cuestiones como una tramitación rápida, ha explicado, se puedan cometer "errores" en las cuentas.



UNIDAS POR EXTREMADURA CRITICA "TANTA PRISA"



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado que "el pisoteo" del PSOE a los grupos de la oposición "continúa" con un calendario de tramitación de los PGEx 2020 "trepidante sin necesidad", y que se une a lo que ya fue una presentación de las cuentas "desafortunada".



En este sentido, ha entendido también que el "despropósito" de la celebración el próximo 4 de diciembre a las 17,30 horas del pleno de totalidad de los PGEx evidencia que "la mayoría absoluta (del PSOE) vuelve a pisotear a los grupos de la oposición".



"Ya que les corría tanta prisa no pasaba nada porque el pleno fuera a las 10 de la mañana y se pudiera recoger en los medios de comunicación lo que allí vaya a ocurrir", ha dicho De Miguel, quien ha afirmado que "la mayoría absoluta a algunos le sienta muy mal".



Finalmente, sobre la presentación o no de una enmienda de totalidad de su grupo a los PGEx 2020, Irene de Miguel ha indicado que Unidas por Extremadura estudiará en los próximos días la "letra pequeña" de las cuentas autonómicas "para ver dónde se esconden los recortes", y para posteriormente decidir si presenta o no enmienda de totalidad.



"Tenemos cinco días para determinar si hacemos una enmienda a la totalidad. Más allá de las grandes cifras que se presentaron el viernes tenemos que estudiar la letra pequeña y ver dónde están los recortes" porque "está asentado sobre unas previsiones irreales", ha señalado De Miguel, quien ha incidido en todo caso en que los PGEx 2020 "son unos presupuestos un poco ficticios".