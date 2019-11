Ep.

La portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha informado de que el Pacto por el Ferrocarril en Extremadura se reunirá este viernes, 15 de noviembre.

Así, a preguntas de los medios, Gil Rosiña ha asegurado que parece "lógico" que dicha reunión, que comenzará a las 12,00 horas, se lleve a cabo tras la celebración de las elecciones del pasado domingo.

De esta forma, ha indicado que la Junta de Extremadura acudirá con el mismo planteamiento con el que nació dicho órgano y con una mano tendida a todos sus miembros porque "solo desde la unidad" se ha conseguido avanzar en materia de infraestructuras ferroviarias en la región.

No obstante, Gil Rosiña ha reconocido que todavía no es suficiente por lo que, en su opinión, es necesario que el Pacto por el Ferrocarril se siga reuniendo, toda vez que es un órgano que no se debe "apagar" hasta que se culminen los plazos y mejoras que en estos momentos se están desarrollando.

La portavoz de la Junta ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha estado acompañada por la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.