Las disoluciones matrimoniales se reducen en Extremadura un 11% en segundo trimestre 2019

El número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios ha experimentado en Extremadura una disminución del 11,1 por ciento en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo trimestre del año anterior, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y publicados este miércoles.



En concreto, los datos correspondientes al periodo analizado ponen de manifiesto que la disminución ha afectado a todas las formas de disolución matrimonial, tanto las separaciones, consensuadas o no, como los divorcios, contenciosos o de mutuo acuerdo.



Así pues, las 26 demandas de separación consensuada presentadas en el segundo trimestre del año son un 16,1 por ciento menos que las presentadas en el mismo periodo del año pasado y lo mismo ocurre con las 10 demandas de separación no consensuada, que han disminuido un 33,3 por ciento.



Por lo que respecta a las demandas de divorcio, las consensuadas, de las que se han presentado 310, han disminuido un 2,8 por ciento respecto al año anterior, en tanto que las no consensuadas han disminuido un 18,7 por ciento, habiéndose presentado 231.



Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019, se puede observar que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en las Islas Baleares, con 7,4; seguida por la Comunidad Valenciana, con 7; Canarias, 6,7; La Rioja, 6,6; Andalucía y Cataluña, 6,3; y Murcia, 6,2. Todas estas comunidades superan la media nacional, que es de 6,1 demandas.



Por el contrario, las cifras más bajas se han dado en Castilla y León, con 4,9 demandas por cada 1.000 habitantes; País Vasco, con 5,1; y Castilla-La Mancha y Extremadura, con 5,4.



Las demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, de las que se han presentado 75, se han incrementado un 11,9 por ciento; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas han experimentado una disminución del 3,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018.



Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas (113) como no consensuadas (139), han disminuido el 13,1 y el 32,5 por ciento, respectivamente, en un año.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, los divorcios, separaciones y nulidades se han reducido en el segundo trimestre de 2019 hasta las 28.501, un 6,7 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2018 cuando fueron 30.544.



De los datos se desprende que la disminución ha afectado a todas las formas de disolución matrimonial, tanto las separaciones, consensuadas o no, como a los divorcios, contenciosos o de mutuo acuerdo y las nulidades.



En concreto, en el segundo trimestre del año se registraron 27.278 demandas de divorcio, un 6,1 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 29.063. De ellas, 16.409 fueron consensuadas, un 3,9 por ciento menos con respecto al año anterior, y 10.869 no consensuadas, un 9,3 por ciento menos que en mismo periodo de 2018.



Por otro lado, se han presentado 1.199 demandas de separación, un 17,2 por ciento menos que en el segundo trimestre del año anterior, cuando fueron 1.449. De ellas, 832 eran consensuadas, un 15,4 por ciento menos que las presentadas en los mismos meses de 2018; y 367 no consensuadas, que han disminuido un 21,2 por ciento.



Asimismo, el número de demandas de nulidad, 24 en total, ha sido un 25 por ciento inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2018, cuando fueron 32, según los datos del CGPJ.



Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en las Islas Baleares, con 7,4; seguida por la Comunidad Valenciana, con 7; Canarias, 6,7; La Rioja, 6,6; Andalucía y Cataluña, 6,3; y Murcia, 6,2.



Todas estas comunidades superan la media nacional, que es de 6,1 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes. Por el contrario, las cifras más bajas se han dado en Castilla y León, con 4,9 demandas por cada 10.000 habitantes; País Vasco, con 5,1; y Castilla-La Mancha y Extremadura, con 5,4.



Según la legislación propia de Cataluña, en el segundo trimestre de 2019 se han registrado en la comunidad 23 demandas de ruptura consensuada, cuatro menos que en el segundo trimestre de 2018, y 24 no consensuadas, 13 más con respecto al año anterior.



Estos datos, referidos a la ruptura de parejas estables según la legislación civil propia de dicha Comunidad, se recogen por la estadística judicial desde principios de 2017.



Por otro lado, las demandas de modificación de medidas matrimoniales han mostrado incrementos respecto al segundo trimestre de 2018, mientras que las no matrimoniales han presentado disminuciones.



Así, en el segundo trimestre de 2019 se han presentado en España 3.176 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1 por ciento más que en el mismo periodo de 2018; y 9.426 demandas de modificación de medidas no consensuadas, un 0,8 por ciento más con respecto al mismo trimestre del año anterior.



Además, se han registrado 12.686 modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, de las que 5.380 han sido consensuadas y 7.303 no consensuadas, lo que supone un 0,7 y un 6,2 por ciento menos, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior.