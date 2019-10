SES valora que no ha habido trastorno para usuarios en primer paro en Ambulancias Tenorio

Ep

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha valorado que "no ha habido ningún trastorno" para los usuarios en el primer paro celebrado este lunes por trabajadores de Ambulancias Tenorio.



"Lo cual es un éxito, eso importante para nosotros porque se trata de un servicio público esencial", ha aseverado Ceciliano Franco, quien ha apuntado que "no solo es el impacto que pueda tener en las urgencias y en las emergencias" el paro, sino que hay pacientes que no pueden perder sus tratamientos y esto es algo que se ha "primado" en los servicios mínimos.



Asimismo, y como ha resaltado, la empresa ha comunicado al SES que han sido "seis" los trabajadores que han hecho seguimiento de la huelga, además de añadir que le congratula el comunicado emitido por Ambulancias Tenorio de "ofrecerse para el diálogo", una posición en la que el SES ha estado "desde el principio".



En esta línea, ha recordado que el concurso del transporte sanitario terrestre, incluso antes de hacerse público que se iba a licitar, ya "estaba generando conflicto" y "manifestaciones", una parte más, ha dicho, del "tortuoso camino de la relación entre trabajadores y empresa y, en medio los pacientes". "Nuestra obligación es que la vida de los pacientes no se afecte", ha apuntado.