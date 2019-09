Rechazada iniciativa PP para instar a Junta a pedir convocatoria Consejo Política Fiscal

Ep.

El PSOE ha rechazado este jueves con la mayoría absoluta de la que dispone en la Asamblea de Extremadura, una iniciativa presentada por el PP para instar a la Junta a pedir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que ha sido apoyada por Ciudadanos y Unidas por Extremadura.

En la propuesta de impulso, debatida este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, el Grupo Parlamentario Popular pedía instar a la Junta de Extremadura a solicitar formalmente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar la financiación autonómica, "buscando una solución definitiva que impida el bloqueo de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas por parte del Ejecutivo".

En la votación de la iniciativa, la propuesta de impulso ha sido rechazada con la mayoría absoluta del Grupo Socialista, mientras que los grupos de la oposición, como son el Grupo Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, han votado a favor.

En la presentación de la iniciativa, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha considerado que la "irresponsable decisión del PSOE de volver a convocar elecciones" va "a salir muy caro" a los españoles y a los extremeños, con una situación de "bloqueo institucional" que "está afectando a la financiación de los servicios esenciales".

Teniente ha señalado que una comunidad como Extremadura con "el déficit más alto del país y una deuda por encima de la media" no está para seguir sin reclamar "con la misma firmeza que antes", un nuevo modelo de financiación, pero "ahora ya no importa la financiación porque el señor Sánchez ha dicho que ahora no toca", ha lamentado.

La portavoz parlamentaria del PP ha recordado que el Gobierno lleva un año sin convocar la el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de ahí esta iniciativa para pedir su convocatoria, tras lo que ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está jugando de forma patética" con las entregas a cuenta de la financiación autonómica.

Y es que, según ha dicho, "mentía la ministra cuando decía que no se podía pagar las entregas a cuenta a las CCAA, y miente ahora cuando dice que ha encontrado milagrosamente una solución", ha dicho la portavoz del PP.

"Este asunto de los pagos a cuenta es un escándalo porque se ha mentido de forma sistemática", ha lamentado Cristina Teniente, quien ha recordado que esos anticipos "con los que están jugando al chantaje, están financiando los servicios esenciales", ha recordado.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha considerado que "no es lógico" que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe reunirse dos veces al año, lleve un año sin reunirse, por lo que ha considerado que debe "hacerse un esfuerzo" por reunirse.

Por eso, Macías ha considerado "razonable" la propuesta de impulso presentada por el PP para pedir que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quien ha considerado que "la cuestión de fondo" es la "utilización" por parte del Gobierno central de la financiación autonómica, que se usa como "herramienta para la presión electoral".

Una actitud que "habla muy mal de con qué criterio se gestionan los recursos públicos", ha señalado Macías, que se realiza "única y exclusivamente" en beneficio electoral, y que está provocando una "desafección" de los ciudadanos ante la política.

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado José María Casares ha mostrado su apoyo a esta iniciativa del PP, ya que a su juicio es necesario "un reparto justo y equitativo de la financiación de las comunidades autónomas".

El diputado de Ciudadanos ha lamentado que Extremadura se sitúa entre las comunidades con mayor presión fiscal, tras lo que ha lamentado que "somos los que más pobres, y para compensar, la Junta de Extremadura nos hace pagar más impuestos de la media", por lo que ha señalado que "ese no es el modelo a seguir".

Finalmente, el diputado del Grupo Socialista Jorge Amado, ha lamentado la propuesta "desfasada" que realiza el PP, que tiene "un tinte cutre de oportunismo", ya que a su juicio "utilizar el debate de la financiación autonómica para intentar tapar sus vergüenzas y apuntar hacia Madrid, es reírse hacia Madrid".

Jorge Amado ha reafirmado que "los extremeños saben que son ustedes los que han levantado un cordón sanitario a la financiación autonómica", por lo que ha lamentado la "incoherencia" del PP, ya que fue este partido junto con Cs y los nacionalistas, los que "tumbaron" los Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de febrero.

"Ustedes se limitan a exigir la liquidación del sistema de financiación", ha lamentado Amado, quien ha señalado que el PSOE "no se conforma con eso" y va a reclamar los Presupuestos Generales del Estado con "una buena capacidad inversora" para la región, así como que se cumpla el Estatuto de Autonomía.

Finalmente, la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha cerrado la iniciativa recordado que con la financiación autonómica se está "jugando con las cosas del comer" como es la Sanidad o la educación, por lo que "no podemos venir a reírle las gracias al Sánchez de turno", ha concluido.