Monago insiste en "necesidad" del 'España Suma' porque "le vendría bien" al PP y a Cs

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha insistido en la "necesidad" de que pudiera articularse el acuerdo 'España Suma' a nivel nacional porque "le vendría bien" tanto a su partido como a Ciudadanos (Cs), y porque con el mismo "se consolidaría una alternativa al modelo actual".

"Sigo insistiendo. Creo que es importante que en España pudiéramos sumar los que no somos de Sánchez, los que no somos de Podemos, los que no nos consideramos de izquierda", ha espetado Monago, quien ha incidido en que a su juicio ello "sería muy importante porque se consolidaría una alternativa al modelo actual".

En este sentido, ha considerado que un modelo como el "España Suma" le "vendría bien en este caso a Ciudadanos, igual que le vendría bien al PP" y, de paso, se sería capaz de "tener esa madurez que exigen los españoles de acordar". "Si los próximos no somos capaces de acordar los diferentes es muy difícil que acuerden", ha sentenciado Monago.

De este modo, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, ha puesto un "ejemplo" en Extremadura de "lo que es un España Suma" para "consolidar" en Cáceres el escaño en el Congreso que actualmente tiene Ciudadanos por dicha provincia.

En concreto, se ha referido a alguna encuesta publicada y que alude a que el 10N Ciudadanos "podría perder el escaño de Cáceres", respecto de lo cual ha advertido de que "ese escaño iría al PSOE", pero si PP y Cs acudieran juntos a los comicios nacionales se consolidaría dicho escaño para la formación 'naranja' y "tendría representación el PP y tendría representación en las Cortes Generales Ciudadanos".

"Creo que es importante, porque España Suma suma para los dos, no para uno sólo, y en este caso no se perdería ese escaño y no iría a Sánchez", ha incidido el 'popular', quien ha recalcado que "el escaño de Cáceres si lo pierde Ciudadanos lo gana Sánchez con la Ley D'Dont".

"No estoy diciendo con esto que yo deseo que (Cs) lo pierda... no, lo que no quiero es que lo gane Sánchez", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que a su juicio "es importante" que PP y Cs acudan "juntos" a los comicios generales del 10N.

También, sobre la conformación de 'España Suma', ha afirmado que "en principio" para dicho proyecto "se está hablando" que pudiera conformarse entre PP y Ciudadanos, y no con Vox.

LISTAS ELECTORALES

Por otra parte, sobre las listas del PP en Extremadura para el 10N, ha indicado que la repetición o no de los integrantes de las mismas "depende" del Comité Electoral Nacional del partido, que lo determinará "en los próximos días".

En todo caso, ha recordado que "con carácter general" el presidente nacional del PP, Pablo Casado, "lo que dijo es que él estaba satisfecho con el trabajo de la gente".

Asimismo, ha anunciado que el Comité Ejecutivo Regional del PP de Extremadura se reunirá este jueves, día 26, para constituir el Comité de Campaña de cara a las elecciones generales del 10 de diciembre y "empezar a trabajar" de cara a dichos comicios "con el objetivo claro de que el señor Sánchez no siga siendo presidente del Gobierno de España", algo que a su juicio es "muy legítimo" para la formación 'popular' que "tiene vocación de gobierno".

VISITA DE SÁNCHEZ A LA FERIA DE ZAFRA

Por otra parte, sobre la visita prevista inicialmente del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la inauguración el 3 de octubre de la Feria de Zafra, Monago ha considerado que la misma significa "campaña electoral" del líder nacional del PSOE pero que, a su juicio, "no" va a seguir para que éste ofrezca "nada" a Extremadura.

En este punto, ha ironizado con que "probablemente" para la Junta de Extremadura "no sea el momento de protestarle" a Sánchez por la situación del tren en la región, un asunto que "era prioritario" cuando gobernaba el PP a nivel nacional pero que desde que lo hace el PSOE, india, se ha convertido "no en secundario" sino "en terciario".

Al respecto, ha entendido que Sánchez "va a venir a campaña electoral" a Zafra "pero a ofrecer a Extremadura nada", pese a que en materia de tren para Extremadura desde que gobierna el PSOE en España "se ha retrasado todo".