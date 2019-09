Unidas Por Extremadura denuncia el "rodillo" de la mayoría absoluta del PSOE

La portavoz, Irene de Miguel, asegura que querían preguntarle al presidente de la Junta "si duerme bien por las noches", en referencia al "comentario desafortunado" de Pedro Sánchez sobre el gobierno de coalición

De Miguel afirma que la pregunta no tiene ninguna connotación personal, y que el presidente Vara "debería responder a si un gobierno de coalición progresista le quitaría también a él el sueño"

Unidas Por Extremadura denuncia el "rodillo" de la mayoría absoluta del Partido Socialista, recalcando que la mayoría socialista de la Mesa de la Asamblea "nos ha vetado una pregunta al presidente Vara".

De Miguel ha asegurado que la pregunta era muy sencilla porque "le preguntábamos si duerme bien por las noches"

La portavoz de Unidas Por Extremadura ha afirmado que esa pregunta no tiene ningún tipo de connotación personal, "ya que venía a cuento obviamente por el comentario tan desafortunado que hizo el señor Sánchez diciendo que un gobierno de coalición con Unidas Podemos le iba a quitar el sueño".

De Miguel ha continuando afirmando que el Grupo Parlamentario quería preguntarle al presidente de la Junta "si durmió bien por las noches" cuando llegó a acuerdos durante la legislatura pasada con Podemos.

La portavoz ha asegurado que "queríamos saber si se tuvo que dar al valium y al trakimazin cuando aprobó los presupuestos más expansivos y con mayor gasto social de la historia de la comunidad autónoma".

La también presidenta de Unidas Por Extremadura cree en la pertinencia de la pregunta porque "el señor Vara se ha equivocado al ser el primero, al igual que ya hizo cuando dijo que tenía que gobernar Rajoy, en decir que había que ir a elecciones y que no podía haber ministros de Unidas Podemos".

Por ello, De Miguel insta a Vara a contestar "si realmente piensa que un gobierno de coalición progresista, un gobierno que ponga en el centro las necesidades reales de la gente, le quitaría el sueño".

Subida del SMI

Por otro lado, De Miguel también ha informado que Unidas Por Extremadura defenderá una propuesta de impulso para que se estipule como requisito a la hora de acceder a subvenciones públicas que se aplique la subida del SMI.

La portavoz ha explicado que en Extremadura numerosas empresas e instituciones no están cumpliendo con la obligación legal de aplicar esa subida, sobre todo en sectores como el campo, servicios o la dependencia, y que la Administración debe velar para que se cumpla la ley.

"Llevamos diez meses con el decreto de subir el SMI aprobado, y vemos cómo no se está aplicando", ha insistido De Miguel, quien considera que hay que utilizar todas las herramientas disponibles para solventar esta situación porque "no es entendible que una empresa que recibe una subvención pública, no respete los derechos laborales de los trabajadores".