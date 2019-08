La AUGC pide al Gobierno el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial

Ep.



La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido al Gobierno que cumpla "en su totalidad" el acuerdo que se firmó el 12 de marzo de 2018 sobre la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas, así como que se mejoren las condiciones de trabajo de los agentes y la calidad en la prestación del servicio.



El portavoz nacional de la AUGC, Juan Fernández, ha recordado este viernes que dadas las discrepancias que existían entre el Ministerio del Interior y las organizaciones policiales sobre las cantidades que supondría la equiparación, establecida en 807 millones de euros, se acordó emplazar la cantidad final a una consultora externa, que ha realizado un informe en el que constata que esta cantidad es "insuficiente".



Además, tampoco se ha cumplido la cláusula tercera del acuerdo sobre el incentivo del reingreso del personal en segunda actividad y reserva que podría realizar servicios en centros penitenciarios y en la lucha contra la violencia de género, principalmente, según ha explicado Fernández en una rueda de prensa en la sede de la asociación en Cáceres.



Fernández ha incidido en que el Gobierno "vuelve a olvidarse" de los guardias civiles en la equiparación de sus condiciones profesionales y sus derechos para homologarlos al resto de cuerpos policiales que operan en España, ya que tienen una "mayor movilidad", una "ausencia de turnos", "un régimen más riguroso de incompatibilidades" y una "dualidad policial y militar".



"Un guardia civil sigue siendo el único funcionario de policía que carece de algo tan fundamental con un turno rotatorio de trabajo o unos complementos dignos por el servicio realizado en horario festivo, nocturno o en horas extras", ha subrayado el portavoz, que insiste en que un policía local cobra "hasta el triple" por esos servicios.



Por ello, la AUGC remarca que "hay que solucionar esta situación de agravio" impulsando dos medidas concretas que son la reordenación del complemento retributivo de productividad y la regulación de la jornada laboral, ya que "es imposible la conciliación laboral y familiar debido a que no existen cadencias fijas de servicio y los cuadrantes de servicio son continuamente objeto de cambios", ha dicho.



CALIDAD DEL SERVICIO EN LA ESPAÑA VACÍA



A todas estas circunstancias se une que la Guardia Civil opera en el 85% del territorio nacional y, en muchos casos, en núcleos de población rural que sufren ya la regresión demográfica y la pérdida de población con la consiguiente merma de servicios y oportunidades. Por ello, también se pide que haya incentivos económicos y de carrera profesional para los guardias civiles que fijen su residencia habitual en la zona rural en la que presten sus servicios y compensar así los destinos en los lugares más despoblados.



Fernández, que ha estado acompañado por el portavoz de la AUGC en Extremadura, Julio Parras, y el portavoz de la provincia de Cáceres, Oswaldo Domínguez, ha incidido en que es necesario "reorganizar" de una forma territorial y funcional los cuarteles de la Guardia Civil, hacia un modelo más moderno y operativo.



"Muchos cuarteles están cerrados la mayor parte del tiempo por falta de personal", ha apuntado el portavoz que se ha referido en concreto a la situación de Extremadura donde el 75% de los cuarteles de la provincia de Cáceres no abren las 24 horas al día, mientras que en la provincia de Badajoz esta cifra se sitúa en el 92%.



Respecto a la situación de la región extremeña, cabe destacar que Cáceres cuenta con 1.132 guardias civiles, mientras que Badajoz suma 1.340, una plantilla "insuficiente", ha dicho Fernández, debido a la gran extensión geográfica de la comunidad que necesitaría un 30% más de efectivos, según los datos aportados por la AUGC.



Desde la asociación se critica que el Gobierno considere a la Guardia Civil como "la Cenicienta de los cuerpos policiales", por lo que la AUGC insiste en que se cumpla "íntegramente" el acuerdo con el Ministerio del Interior sobre la equiparación salarial y que se modernice el cuerpo para dar un servicio de calidad.



Si no se atienden las "miles" de peticiones de las instancias individualizadas que han presentado los guardias civiles sobre estos asuntos, la AUGC anuncia concentraciones para el próximo otoño en las puertas de las Delegaciones del Gobierno de las CCAA y una "gran manifestación" en Madrid, que se llevará a cabo en el caso de que no se produzcan avances en estas reivindicaciones.