Hoteles extremeños ingresan 24,85 euros por habitación disponible, un 4,6% más que en 2018

Rd./Ep.

Los hoteles en Extremadura ingresaron 24,85 euros por habitación disponible un 4,6% más que en el año anterior; y facturaron 57,66 euros de media por habitación ocupada, un 1,2% más que en julio de 2018, según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, durante el mes de julio, un total de 141.014 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura, un 0,9% menos que en el mismo mes del año anterior.

Igualmente, se registraron 226.552 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 0,5% menos que en julio de 2018, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, bajan las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 0,7% y las de residentes en el extranjero suben un 0,5%.

Finalmente, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,61 días, un 0,6% más que en el mismo mes de 2018.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, las pernoctaciones realizadas en hoteles españoles se han incrementado un 1,6 por ciento en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2018.



Sólo en el mes de julio los hoteles españoles han registrado más de 43,2 millones de pernoctaciones, lo que supone un 1,1 por ciento más que en el mismo mes de 2018.



Es el cuarto mes consecutivo en el que aumentan las pernoctaciones hoteleras. El avance interanual de julio ha sido 1,5 puntos inferior al de junio, cuando las pernoctaciones se incrementaron un 2,6 por ciento



El aumento interanual de las pernoctaciones en julio se debe a la subida en un 4,7 por ciento de las pernoctaciones realizadas por los españoles, ya que las efectuadas por los extranjeros han retrocedido un 0,6 por ciento.



La estancia media ha bajado en el séptimo mes del año un 2,1 por ciento respecto al mismo mes de 2018, situándose en 3,6 pernoctaciones por viajero.



En julio se han cubierto el 71 por ciento de las plazas ofertadas, un 0,2 por ciento más que en el mismo mes de 2018, en tanto que el grado de ocupación por plazas en fin de semana ha avanzado también un 0,2 por ciento, hasta situarse en el 75,9 por ciento.



LOS HOTELES FACTURAN UN 1,7% MÁS



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado en el 1,1 por ciento en julio, lo que supone 2,2 puntos menos que la del mes anterior y medio punto por debajo de la registrada hace un año.



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 102,8 euros en julio, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento respecto al mismo mes de 2018, mientras que el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, ha alcanzado los 76,9 euros, con una subida interanual del 2,5 por ciento.



Por categorías, la facturación media es de 212 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 111,5 euros para los de cuatro y de 88,2 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías son de 162,3 euros, 91,3 euros y 69,3 euros, respectivamente.



CAEN LOS PRECIOS EN COMUNIDAD VALENCIANA



Por comunidades autónomas, las mayores subidas de precios hoteleros en tasa anual se han registrado en Navarra (+7,5%) y Cantabria (+5,6%), mientras que el mayor descenso se ha dado en Comunidad Valenciana (-1,5%).



Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña son los destinos principales de los viajeros residente en España en julio, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 6 por ciento, del 5,6 por ciento y del 3,1 por ciento, respectivamente.



El principal destino elegido por los viajeros no residentes han sido las Islas Baleares, con un 34,7 por ciento del total de pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros han bajado un 1,6 por ciento respecto a julio de 2018.



Los siguientes destinos principales de los no residentes han sido Cataluña, con el 21,5 por ciento del total de pernoctaciones y un aumento del 2,4 por ciento, y Canarias, con el 18,1 por ciento del total y una bajada del 4,4 por ciento.



MAYOR OCUPACIÓN EN BALEARES



En cuanto a la ocupación, Baleares presenta el mayor grado de ocupación por plazas en julio (87,1%), seguida de Canarias (77,7%) y Comunidad Valenciana (74,2%). En el lado contrario se sitúan Castilla-La Mancha (33,5%), Extremadura (38,4%) y Castilla y León (43,8%).



Por zonas turísticas, Palma-Calvià ha alcanzado tanto el mayor grado de ocupación por plazas (88,5%) como la mayor ocupación en fin de semana (89,3%). La Isla de Mallorca ha registrado el mayor número de pernoctaciones, con 7,9 millones.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Barcelona, Madrid y Calvià. Santa Margalida presenta el mayor grado de ocupación por plazas (92,4%) y Palma de Mallorca la mayor ocupación en fin de semana (90,8%).



Por países de procedencia, los viajeros de Reino Unido y Alemania concentran el 25,5 por ciento y el 17,4 por ciento del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en julio. El mercado británico ha crecido un 1,2 por ciento, mientras que el alemán ha bajado un 11,8 por ciento.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos han registrado en julio unas tasas anuales del -1,3 por ciento, 7,3 por ciento y -2,8 por ciento, respectivamente.