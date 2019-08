El Sepad reduce en 1.176 el número de personas pendientes de valoración en Extremadura

Un total de 7.193 personas se encuentran pendientes de valoración de la Ley de Dependencia en Extremadura, una lista de espera que se ha reducido en 1.176 personas desde que en marzo de 2019 se implantó la visita única.



Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha ofrecido estos datos durante una rueda de prensa en Mérida, en la que ha hecho balance de los resultados de valoración desde que se implantó esta visita única en marzo de 2019.



Durante su intervención, el titular extremeño de Sanidad ha resaltado que en estos meses se ha logrado disminuir en 1.176 las personas pendientes de una valoración, lo que supone la mejor cifra desde la creación del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), tras lo que ha señalado que la lista de espera pendiente de valorar está en 7.193 personas.



"No nos sentimos satisfechos y uno de nuestros siguientes objetivos para seguir reduciendo es la coordinación real entre los servicios de atención social básica y los servicios de atención social especializada", ha destacado Vergeles.



Cabe destacar que en la presentación de los datos también han participado las delegadas territoriales del SEPAD en Cáceres y Badajoz, la trabajadora social Ana Martín y la pedagoga Monserrat Rincón, respectivamente, acto al que también ha asistido el director gerente del SEPAD, José Vicente Granado.



Igualmente, según ha destacado el consejero, las solicitudes de valoración van en aumento en la región desde la novena legislatura, y sitúan a Extremadura como la segunda comunidad autónoma en número de solicitudes en grado de dependencia, tal y como informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Respecto a las listas de espera, Vergeles ha asegurado que los informes se basan en aquellas personas que estando valoradas aún no reciben el servicio o prestación y ha añadido que hay una lista de espera que "nosotros no podemos seguir permitiendo que se dilate en el tiempo y es la lista de espera para ser valorado".



Según el IMSERSO, Extremadura, a 30 de junio de 2019, tiene 55.109 solicitudes registradas, un 5,14 por ciento en función de su población, por encima de la media española que es del 3,9 por ciento, no contemplándose en estas estadísticas las revisiones de grado.



DISMINUIR LOS TIEMPOS



Ante esta situación, ha comentado el consejero, la intención de la Junta de Extremadura es disminuir los tiempos y el número de personas que esperan para ser valoradas para la Ley de Dependencia y para ello es clave la coordinación entre los servicios de atención social básica y los equipos de valoración.



Al mismo tiempo, ha señalado, se realiza una simplificación en el procedimiento de valoración atendiendo a la calidad de esta y para ello se han tomado medidas como la modificación del decreto que regula el procedimiento de valoración pasando a la visita única que atiende a la funcionalidad de la persona y su grado de dependencia.



En marzo de 2019 se introdujo una medida de organización y gestión con un centro de llamadas, con una inversión de más de 270.000 euros, que se encarga de contactar con la persona, concertar la cita y comunicarlo al equipo de valoración.



Asimismo, en agosto se han reforzado los equipos de valoración con cuatro auxiliares para conocer la situación económica de la persona para tratar el Plan Individualizado de Atención (PIA) y que da acceso a la prestación a la persona dependiente.



Estas medidas han posibilitado que se disminuya el número de personas pendientes de valoración, llegando a atenderse a 1.176 personas desde marzo de 2019 hasta hoy, lo que supone "el incremento más importante en valoraciones a lo largo de toda la historia del SEPAD".



Por tanto, estos datos dan una lista de espera pendiente de valorar de 7.193 personas y, en este sentido, Vergeles ha avanzado que a finales de año se van a implantar protocolos entre el SES y el Sepad que agilicen los trámites en pacientes oncológicos y con enfermedades neurodegenerativas.



Con respecto a las nuevas gerentes de área del Sepad, Vergeles ha explicado que se encargarán de coordinar, junto con el SES, los cuidados sanitarios y sociales además de trabajar en el nuevo Marco de Atención a las Personas con Discapacidad (MADEX) que debe basarse en los conciertos sociales aprobado por la Asamblea de Extremadura.