En Yuste, Borrell valora que la UE ha tenido una "extraordinaria historia de éxitos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha valorado que la Unión Europea ha tenido una "extraordinaria historia de éxitos" y ha abogado por "politizar más" Europa, ya que, en su opinión, está naciendo la "conciencia política europea".

Josep Borrell ha realizado estas declaraciones durante la conferencia 'La Europa que viene. Los retos de la nueva legislatura', que ha dictado este jueves, en Cuacos de Yuste (Cáceres), dentro del curso 'El proceso de integración europea. La Unión Europea y los desafíos actuales'.

En este sentido, Borrell ha asegurado que los éxitos se miden marcando los objetivos y el grado alcanzado en ellos, por lo que, como ha dicho, el objetivo de los padres fundadores que era construir la paz entre los europeos se ha conseguido al cien por cien.

Así, ha abundado en que ninguno de los alumnos presentes en el curso puede concebir que le den un arma para matar a su "compañero de Erasmus", ya que gracias a la construcción europea este "destino trágico ha sido ahorrado".

No obstante, el ministro en funciones ha sostenido que la paz no es el estado natural de las cosas sino que lo es el conflicto, por lo que ha recalcado que sería un "gran error" pensar que esto va a seguir así sin hacer nada.

De esta forma, ha valorado que la Unión Europea es una "extraordinaria excepción en un mundo de violencia" y que se caracteriza por proporcionar libertades políticas asociadas a progreso económico y cohesión social.

"Los jóvenes europeos de hoy tienen la extraordinaria responsabilidad de recoger la antorcha de los que la encendieron con el brasero de la guerra y recordar que no hay nada más fácil que volver a soplar sobre las cenizas de un fuego que se creía apagado para volver a provocar un incendio", ha aseverado.

"COMUNITARIZAR" UNA VISIÓN DEL NUEVO MUNDO

Durante su intervención, Josep Borrell ha indicado también que el futuro pasa por "comunitarizar" una visión del nuevo mundo, algo que, en su opinión, resulta "bastante difícil" porque las historias de los países europeos son bastante diferentes entre sí.

Asimismo, ha valorado el aumento en un 8 por ciento experimentado en la participación en las últimas elecciones comunitarias, que obedece, en parte, como ha dicho, a que los jóvenes se han movilizado y se han podido frenar las posiciones extremas, de un lado y de otro, y, aunque los extremos tienen presencia, no están en condiciones de bloquear el funcionamiento de las instituciones.

De este modo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha considerado que también ha influido en el aumento de la participación que los ciudadanos han entendido que muchas de las cuestiones que les afectan y les preocupan tienen una solución que trasciende del ámbito nacional.

Por ello, se ha mostrado satisfecho que está naciendo una "conciencia política europea" y ha abogado por "politizar" más Europa, algo sobre lo que espera que los próximos debates contribuyan a ello.

En este sentido, se ha alegrado de que el Parlamento Europeo haya creado grupos de trabajo intrapartidos para proponer a la Comisión líneas programáticas de trabajo, un diálogo que puede ser "fructífero", ha dicho, y ha deseado que ojalá se pudiera hacer algo similar en España, ya que con ello "se enriquece la democracia".

Finalmente, y como retos para la UE, Josep Borrell ha incluido que tiene que proveer de bienes públicos europeos, de aire puro, debe luchar contra el terrorismo o estabilizar los sistemas financieros, objetivos que deberían plasmarse, en su opinión, en completar la unión económica y monetaria, en un gran pacto por el planeta y el clima y en reforzar el papel de Europa en el mundo.

De este modo, ha indicado que "construir Europa no es ceder soberanía", toda vez que no se cede sino se "comparte", a lo que ha añadido que "Europa no se hará si los europeos no la quieren y no la exigen".