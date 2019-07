Vara aborda el estado de las autonomías y la situación política actual en Curso Verano

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su intervención, ha hablado del Estado autonómico y de otras cuestiones de la actualidad política nacional.

Fernández Vara se ha referido durante su intervención a su defensa de dos cuestiones innegociables: la unidad de España, por un lado, y que es en el pueblo español donde reside la soberanía; añadiendo que España no es la suma de las 17 autonomías, ha dicho, sino que es una realidad que está por encima de estos territorios y que se llama nación.

Pero, según el presidente extremeño, la España autonómica comienza a construirse sin proyecto, con dos tipos de autonomías, que acaban confluyendo en lo que se denominó “café para todos” sobre todo en el año 2000 cuando se transfiere Educación y en 2001 la Sanidad a todas a las autonomías que habían accedido por el artículo 143 de la Constitución y llegamos todos al mismo sitio, situación que culmina en el sistema de financiación vigente hasta 2014 y que no se ha renovado aún.

Fernández Vara ha señalado, de Extremadura, que es una de las comunidades españolas con mayor esfuerzo fiscal, pero con problema de capacidad fiscal importante al tener una de las rentas más bajas del país, por lo que “necesitamos esfuerzo común de los españoles”, porque en España contrariamente a lo que defienden algunos, los territorios no tributan, tributan las personas, y, ha afirmado que considera uno de los mayores errores del sistema autonómico “cuando en España se habló de las balanzas fiscales, pero “se tributa en función de lo que se tiene y se recibe en función de lo que se necesita, no es cierto que unas comunidades den a otras, el esfuerzo fiscal se hace en todos los territorios, pero donde hay más rentas hay más recaudación”

Ha asegurado el presidente de la Junta a los asistentes al curso que Extremadura es una tierra con muchas oportunidades para el futuro si somos capaces de continuar con la estabilidad política, dado que Extremadura tiene recursos y si se mejora el trasporte

DE DONDE PARTIMOS Y HACIA DONDE VAMOS

Según el Jefe del Ejecutivo Regional, “sabíamos de donde partíamos pero, no sabíamos hacía donde íbamos, se fijaron las competencias que correspondían a la comunidades autónomas, pero nos e aclararon cuáles eran las del Estado, con lo que quiso cambiar la constitución cambiando los estatutos de autonomía, los derechos y deberes de cada territorio, entrando en una deriva que no conduce a ninguna parte, porque todo el mundo comenzó a reconocer derechos exclusivamente, no obligaciones” y, las competencias que son del Estado deberían ser intocables, pues son las que cohesionan un país.

Respecto a las autonomías, ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura que “lo que digan los nacionalistas no me preocupa, tienden a ser irrelevantes en la política española, me preocupan los que son nacionalistas, pero dicen lo mismo... es la indefinición en la que vivimos lo que nos acucia ya que el modelo autonómico no está terminado y alguno quiere seguir complicándolo”

Fernández Vara ha defendido que los diputados nacionales no representan a los territorios, sino a todos los españoles, si bien, ha lamentado que esta idea inicial del Congreso se ha desvirtuado hasta llegar a convertirse en la cámara de representación regional, es decir, “el Congreso se ha convertido en el Senado, y el Senado en nada”. También se ha referido a la existencia de los grupos parlamentarios constituidos en el Congreso y que defienden y se arrogan la representación de los territorios en los que han sido elegidos y que condicionan la política nacional y que, según el presidente de la Junta, “solo hablan de dinero cuando hay que poner votos encima de la mesa”.

También ha hablado el presidente de la Junta de Extremadura de su concepción de la arquitectura competencial del Estado en distintos niveles lo que posibilita que, además de presidir la Comunidad Autónoma, sea el representante del Estado en Extremadura y los alcaldes sean los representantes estatales en sus localidades

Por estos motivos, Guillermo Fernández Vara defiende una reforma del Senado donde se debata y decida sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo autonómico y en el que se regulara la presencia de los presidentes de las comunidades autónomas.

Ha hablado igualmente el presidente extremeño durante su intervención en este Curso de Verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de la necesidad de regular legalmente y por escrito el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes.

POLÍTICA NACIONAL-DIÁLOGO

Con respecto a la actual situación política nacional, Fernández Vara, que ha declarado ser un firme defensor de la estabilidad política como uno de los valores fundamentales de un país, ha hablado de la necesidad de dialogar, buscar acuerdos y consensos pues, es la manera de construir sociedades más fuertes. Ha dicho que hay asuntos que solo se arreglan con el diálogo ya que ésta es la manera de darnos cuenta de cantidad de cosas en las que coincidimos, en que tenemos problemas muy parecidos, por lo que hay muchas cosas que se podrán solucionar si nos ponemos a hablar, pero, parece que nos da miedo aparecer como gente capaces de ponernos de acuerdo”

El Presidente Extremeño ha matizado que, da la sensación que los acuerdos se compran, pero con esta manera de actuar “las costuras antes o después revientan porque cuando no te une un proyecto común, sino un sueldo a final de mes, esas costuras revientan. La política es el futuro de la gente y eso exige servir a un proyecto común, si lo único que te une es el reparto de puestos eso no te lleva a ninguna parte y parece que la renovación política se queda era quítate tú para ponerme yo”

Dadas estas circunstancias dice Fernández Vara que echa de menos a políticos con edad y experiencia, pero la corrupción y otras circunstancias ha provocado que desaparezca toda una generación de políticos de altísimo nivel y ha manifestado que sería obligatorio exigir a las personas que opten por dedicarse a la política un examen de historia porque solo conociendo el porqué de las cosas se pueden mejorar.

El presidente extremeño considera que los políticos actuales no están midiendo consecuencias de las cosas que se están haciendo porque, desde su punto de vista “o se gobierna o se deja gobernar, lo contrario es una anomalía, es poner a España la última, primero yo, luego yo y después yo. España necesita que funcione, refugiarte banderas para compensar la parálisis a la que están sometiendo a tu país, no es normal. Si en el Congreso hubiera gente que hubiera vivido la historia de este país algunos problemas estarían resueltos”

Para Fernández Vara, la gente necesita sentirse parte de un proyecto colectivo y España tiene que ser un proyecto colectivo, hay que convocar a los ciudadanos a este proyecto colectivo y ser conscientes de que tienen derechos, pero también obligaciones.