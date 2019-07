Gil Rosiña trabajará "con pasión por Extremadura y de la mano de todos los colectivos"

Ep.

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha considerado "un honor" formar parte del Ejecutivo de Fernández Vara, desde el que trabajará "con pasión por Extremadura" y siempre "de la mano de los colectivos" sociales a la hora de tomar las decisiones.



Isabel Gil Rosiña se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones a los medios de comunicación, este martes tras tomar posesión como consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura en un acto celebrado en la Presidencia del Ejecutivo regional.



En su intervención, Gil Rosiña ha considerado "un honor y una responsabilidad" formar parte de este nuevo Gobierno, en el que en esta legislatura añade a su labor de portavoz, que ya ejercía en la anterior, la de consejera de Igualdad, y que asume "con profunda lealtad a los extremeños" y para "trabajar con pasión por Extremadura".



Un gobierno que arranca con el objetivo de "seguir mejorando la vida de los ciudadanos, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, como hemos hecho en la pasada legislatura", ha señalado Gil Rosiña, quien ha reafirmado que trabajará "con el máximo esfuerzo, con la máxima pasión y la máxima entrega", ha dicho.



Respecto a su labor al frente de la Consejería de Igualdad, Isabel Gil Rosiña ha explicado que le supondrá "mayor esfuerzo y más horas de estudio", aunque ha apuntado que "no solo es un trabajo de despacho" sino también de "estar muy cerca de la ciudadanía y escuchar a los colectivos".



Ha explicado que entre sus competencias se incluyen las del Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer o la Agencia Extremeña de Cooperación, en los que "las políticas que hemos puesto en marcha en los últimos años no serían las mismas si no hubiéramos ido de la mano de esos colectivos".



Por este motivo, Gil Rosiña ha reafirmado que trabajará "de la mano de todos los colectivos, escuchándoles" para "acertar en las decisiones" que tome.