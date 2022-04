Veinticinco imágenes recorrerán las calles de Plasencia durante esta Semana Santa

La Semana Santa de Plasencia es la devoción tan grande que sienten los placentinos por Nuestro Padre Jesús Nazareno, porque “es impresionante” verlo por las calles de la ciudad acompañado por “tantísima gente” durante su recorrido del Miércoles Santo. Es también contemplar al Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la madrugada del Viernes Santo, acompañado por el canto del Miserere en distintos puntos de su recorrido. Es impresionarte pararte ante los pasos del Cristo de la Agonía y del Descendimiento de la Cruz en el Viernes Santo. Es acompañar a Nuestra Señora de la Soledad el Sábado Santo detrás del Santo Sepulcro. Es disfrutar de la alegría del Domingo de Resurrección con el ‘Encuentro’ entre Jesús y su Madre.

Eso y mucho más es la Semana de Pasión placentina, declarada el 27 de marzo de 2012 Fiesta de Interés Turístico Regional, una declaración que desde la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la capital del Jerte con su presidente a la cabeza, Pedro Cordero Delgado (junto a la Hermandad Penitencial y Cortejo de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Rosario en su Mayor Dolor), sueñan con conseguir un reto aún mayor. Y no es otro que ésta sea declarada de Interés Turístico Nacional. Así lo anunció en enero de 2019, pero el parón de estos dos últimos años por la pandemia de la Covid-19, ha hecho que el proceso se ralentice.

Hasta que llegue ese momento, la familia cofrade placentina se prepara ya para dar los últimos retoques a la Semana Santa 2022. Emoción a raudales invade en estos momentos a nazarenos, penitentes, costaleros, damas en mantilla, hermanos mayores... después de no haber podido procesionar en las calles ni en 2020, ni en 2021 por el coronavirus. Así pues, un total de once cofradías y hermandades recorrerán las calles de Plasencia desde este Domingo de Ramos, 10 de abril, cuando a las 12:00 horas se abran las puertas de la Iglesia de San Nicolás para que salga la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén con su tradicional 'Borriquita'. Cabe destacar que este año no saldrá desde la Catedral placentina, debido a que ésta acogerá desde mayo y hasta el mes de diciembre la exposición de arte sacro 'Las Edades del Hombre'.

SIETE INTENSOS DÍAS DE PROCESIONES

A partir de ese momento, serán siete intensos días de procesiones, en los que placentinos y foráneos podrán disfrutar de un total de veinticinco imágenes, que representarán la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Ya el Lunes Santo, a las 21:00 horas, le tocará el turno a la Hermandad de la Pasión, en cuyo Templo de Santo Domingo ya están preparados sus pasos titulares, el del Misterio de Ntro. Padre Jesús de la Pasión y el de Palio de Ntra. Señora del Rosario en su Mayor Dolor.

De cara al Martes Santo, procesionará la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna, que cuenta con aproximadamente 250 cofrades. Una de sus señas de identidad es que incorpora a los caballos en su desfile procesional. La procesión partirá a las 21:00 horas desde el Templo Cofrade de Santo Domingo con su imagen titular, el Santo Cristo de la Columna, acompañado por el Cristo de la Flagelación y la Dolorosa de San Nicolás.

Desde la Iglesia de San Vicente Ferrer -y no desde la Catedral, desde donde lo hace tradicionalmente, por acoger próximamente la muestra de 'Las Edades del Hombre'- saldrá el Miércoles Santo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cofradía del Silencio, a las 21:00 horas. La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la más venerada de la capital del Jerte, saldrá acompañada por otras tres: Dolorosa de la Esperanza, Ecce Homo y Oración en el Huerto de los Olivos. De esta misma iglesia, pero ya en la jornada del Jueves Santo, la Hermandad de la Sagrada Cena partirá a las 19:30 horas con sus dos pasos: Sagrada Cena y Nuestra Señora del Amor.

También hará lo propio, una hora y media más tarde, la Muy Antigua, Franciscana y Venerable Hermandad de la Santa Vera Cruz, con sus cuatro imágenes: La Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de la Presentación, Nuestro Padre Jesús de la Caída y el Santísimo Cristo de la Contemplación en la Cruz. La Venerable Orden Tercera Dolorosa de la Cruz también procesionará el Jueves Santo y lo hará partiendo del Templo Cofrade de Santo Domingo (Iglesia de San Vicente Ferrer), a las 21:00 horas, y con dos pasos: la Dolorosa de la Cruz y el Cristo del Perdón.

EMOCIONANTE MADRUGADA DEL VIERNES SANTO

Ya en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, a las 02:00 horas, procesionará con un traje Franciscano como hábito la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con su único paso titular, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Durante el recorrido, también se transporta una Campana de 75 kg de peso, que es portada por cuatro cofrades y tañida a intervalos a modo de «Doblar a Muertos», tal y como detalla la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales. También sirve de aviso para los hermanos cofrades, al llegar a las siete iglesias o conventos por los que transcurre la procesión, en los que todos se vuelven hacia el Santísimo expuesto esa noche y le cantan un Miserere Gregoriano. La Campana fue confeccionada para la Iglesia de San Martín, en una fundición de Madrid en 1927 y acompañó a la imagen durante el tiempo que estuvo expuesta en la Iglesia de San Martín. En la misma se puede leer la jaculatoria «Jesús, José y Sacrado Corazón de María».

También de madrugada, pero ya a las 06:00 horas, desde la Iglesia de San Nicolás, partirá la Hermandad del Santísimo Vía Crucis, con el paso del Nazareno de los Jóvenes y Desamparados. A las 21:00 horas del Viernes Santo, desde la Iglesia de San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Santo Domingo) procesionará la Cofradía del Santísimo Crucifico y Descendimiento de la Cruz con sus tres pasos: el Cristo de la Agonía, el Descendimiento de la Cruz y Nuestra Señora de las Angustias.

El Sábado Santo le tocará el turno a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro, con sus dos pasos titulares, Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro. Saldrán portados desde la Iglesia de San Vicente Ferrer, a las 19:30 horas. El Domingo de Resurrección pondrá el broche jubiloso a la Semana Santa placentina con la Hermandad de la Pasión y su tradicional ‘Encuentro’ en la Plaza Mayor entre Jesús y su Madre. A las 11:00 horas partirá la procesión desde el Templo de Santo Domingo.

TRIÁNGULOS MORADOS POR UNA SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Ante la edición de este año, la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Plasencia, desde el pasado 28 de marzo, está repartiendo un total de 15.000 triángulos morados para que los placentinos puedan visibilizar públicamente su apoyo para que la Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Concretamente, se trata de unos triángulos de 65x45cm que la Unión invita a colocarlos en puertas, ventanas o balcones. Y es que, según su presidente, Pedro Cordero, están ante “una oportunidad para que los vecinos de Plasencia puedan mostrar su cariño y su apoyo hacia esta fiesta tan importante, no sólo para el mundo cofrade, sino para toda la ciudad, puesto que de estos días nos beneficiamos absolutamente todos”.

Para ello, los triángulos se han repartido en un primer momento entre las sedes de las asociaciones de vecinos y el templo de Santo Domingo, Centro de Recepción de Visitantes de la Semana Santa. Por lo tanto, aquellos que lo deseen podrán recogerlos en cualquiera de sus asociaciones o en el mismo templo.

“Se trata de un triángulo morado que imita al capirote del cofrade que es un medio en sí mismo, no un fin. Un medio para que los placentinos puedan fotografiarse o hacerse un selfie con él y publicarlo después en sus redes sociales con el #SensacionesMemorables y etiquetando a los perfiles de la candidatura”, detalla Cordero, quien añade que esta acción se prolongará hasta el Domingo de Resurrección, dentro del proyecto para alcanzar la tan ansiada declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Hasta que llegue ese momento, y ante estos días en los que el fervor religioso para los creyentes está más presente que nunca, el máximo responsable de la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Plasencia invita a “seguir uniendo la devoción, la tradición, la pasión y el hermanamiento” que surge de la Semana Santa de la capital del Jerte.

Por ello, invita a todos, los que la viven al máximo cada año, así como a los que aún no la conozcan “a venir, a ver, a descubrir y sobre todo a preguntar, a comentar a participar para hacer una Semana Santa más grande, más participativa y mucho más nuestra en definitiva”, concluye Cordero.