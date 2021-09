Extremadura está preparada para afrontar el gran reto de la digitalización que se avecina

¿CÓMO SUEÑA LA EXTREMADURA DE 2030?

Ante todos los cambios que se avecinan desde el punto de vista de la digitalización en todos los ámbitos de la sociedad, Regiondigital.com ha invitado a Pablo García, Ignacio García Peredo y Juan Pablo Venero a “soñar la Extremadura de 2030”. Así, el primero de ellos admite que “el uso masivo del dato por parte de las empresas, la Administración y las personas, claramente marcarán un antes y un después, por lo que de una forma o de otra, seremos datos, datos y datos”.

“Y al mismo tiempo, la aplicación de todas las tecnologías relacionadas con los datos va a implicar la mejora de los negocios empresariales y de nuestra economía en general, como son: BlockChain, BigData, Minería de Datos, Inteligencia Artificial, etc.”, apostilla. En cuanto a esos datos multitudinarios, considera que “una fuente considerable de ellos nos van a venir dados del Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things), de nuestros frigoríficos, televisores, lavadoras, etc. lo que sería el llamado Hogar Digital y en general de las SmartCities y, cómo no, en Extremadura fundamentalmente de la SmartVillages”.

Otra de las singularidades de Extremadura, a su entender, “es su carácter transfronterizo y de conexión entre dos grandes capitales europeas, Lisboa y Madrid, y es aquí donde surge una nueva oportunidad resiliente, tal y como se habla en la jerga actual, y que hasta ahora ha sido un inconveniente para la región y que desde luego lo tenemos que ver en su perspectiva positiva”.

En este sentido, el Director General de Agenda Digital subraya que “la movilidad de las personas aprovechándonos de esa cobertura 5G con lo que está por venir, como por ejemplo con el coche autónomo e incluso robotizado tiene mucho potencial, todo controlado mediante drones que atenderán sanitariamente a los viajeros, evitarán accidentes, o incendios, etc. y esos servicios están ahí en el horizonte y con buenas sensaciones de cara a futuro”, concluye.

Por su parte, Ignacio García Peredo indica que “la Administración del siglo XXI ha sido identificada como una de las palancas para la recuperación económica y social en el Plan España Puede, vinculado a los fondos de la Unión Europea, y el sector público en Extremadura tiene una influencia notable en la vida de las personas.

Por ello, “sueño con una Extremadura Inteligente, interconectada entre sus municipios, que haya utilizado la política digital o relacionada con la tecnología para hacer una Comunidad Autónoma más poblada y competitiva, con mejores infraestructuras y condiciones para atraer talento, incrementando el emprendimiento y renovación de los sectores productivos, y en la que la ciudadanía se sienta acompañada por la Administración en su día a día”, sentencia.

Finalmente, Juan Pablo Venero sueña “con una educación extremeña pública de calidad y equitativa, a la altura de una sociedad que aprende, que eduque para afrontar los retos fundamentales que tenemos, no solo como extremeños y extremeñas, sino también como planeta. Extremadura quiere estar colaborando en la resolución de estos retos globales”.

Tal y como indica, estos retos “los definen muy bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible (podría destacar la necesidad continua de diálogo, la resolución pacífica de conflictos, la interculturalidad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la empleabilidad...) y debemos educar para resolver estos retos”. Y es que, a su entender, “la tecnología y la pedagogía serán las herramientas necesarias para que cualquier familia, extremeña o no, se sienta orgullosa de escolarizar a sus hijos e hijas en nuestra región”, finaliza.