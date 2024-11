UGT ve necesario afianzar la contención de precios y reforzar las subidas salariales

UGT Extremadura ha afirmado que con la subida del IPC de octubre en la región se corta la "buena evolución" de los precios en los últimos meses y ha considerado necesario afianzar la contención de precios y seguir reforzando las subidas salariales.



En concreto, a través de una nota de prensa, el sindicato ha lamentado el repunte de la inflación en Extremadura, donde el IPC del mes de octubre ha crecido en un 1,2 por ciento, el doble que la media nacional, lo cual reactiva la tasa anual en la región hasta el 1,8 por ciento desde el 1,3 por ciento de septiembre.



Así pues, se corta la "buena evolución" de los últimos meses al tratarse de la mayor subida en el mes de octubre de los últimos cinco años y, además, los datos del IPC de octubre demuestran que existen "tensiones soterradas" en algunos productos y servicios que pueden romper la senda de moderación en próximos meses, por lo que considera que "aún es necesario afianzar en la contención de los precios".



"No obstante, un escenario de precios de en torno al 2% debería permitir una mejor distribución de la renta y un crecimiento más equilibrado y sostenible", ha aseverado.



En este sentido, el sindicato ha añadido que los incrementos salariales pactados en los convenios firmados en Extremadura hasta octubre de 2024 ascienden al 2,78 por ciento, lo que supone una "ligera ganancia" que debe seguir reforzándose en los próximos meses con el objetivo de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores extremeños en un contexto económico favorable.



En cuanto a la inflación subyacente, UGT ha destacado que también aumenta una décima y se coloca en el 2,5 por ciento. "Y los precios en lo que va de año se colocan en Extremadura en el 2,3 por ciento, por encima de la tasa nacional (2,1%) y superando el 2 por ciento que es el objetivo del banco central europeo", ha apostillado.



El origen de esta subida de la tasa anual hasta el 1,8 por ciento, según el sindicato, se debe al aumento de los precios de los carburantes y a la subida de los precios de la electricidad y del gas.



Por su parte, en el caso de la subida mensual tan relevante del 1,2 por ciento, está vinculada a un "significativo encarecimiento" del grupo de vestido y calzado (16,2%) ante la entrada de la nueva temporada otoño e invierno, así como a la subida del precio de los alimentos en un 1,7 por ciento por el encarecimiento de las frutas y de las legumbres y hortalizas.



UGT Extremadura ha recordado que en esta subida ha podido tener incidencia el hecho de que en octubre subió de tramo el IVA de los productos básicos reducidos hasta el 7,5 por ciento y de los superreducidos hasta el 2 por ciento. En cualquier caso, las subidas en Extremadura son más elevadas que la media nacional en estos grupos, ha apuntado.



"Encaramos un fin de año crucial para confirmar o no la moderación de los precios, que UGT vuelve a reiterar no se produce con igual intensidad en todos los ámbitos. Así, el grupo de vivienda sigue en niveles altos del 5,9 por ciento interanual, y la restauración en porcentajes del 3 por ciento. El alza de los precios de la vivienda y los alquileres está suponiendo una barrera para muchos ciudadanos", ha sentenciado.