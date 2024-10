UPA-UCE convocará movilizaciones si continúa la falta de medidas por la lengua azul

UPA-UCE Extremadura ha anunciado que convocará movilizaciones si continúa la "falta de medidas" de apoyo a los ganaderos extremeños por la enfermedad de la lengua azul, un problema sanitario de "primer orden" que sigue creciendo por la aparición de nuevos focos y el aumento de muertes de animales en las explotaciones, que estiman en "miles" frente a las cifras "incorrectas" aportadas por la Junta.



Por ello, desde esta organización agraria reclaman al Gobierno regional que "no trate de minimizar el problema" haciendo públicas unas cifras de animales muertos que "nada tienen que ver con la realidad que está viviendo el campo extremeño".



En concreto, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, durante una rueda de prensa este jueves, ha asegurado que solo en la finca comunal de Villanueva del Fresno (Badajoz) han muerto ya 583 ovejas y más de 893 corderos, es decir, más de 1.476 animales.



"Imaginaros el enfado, impotencia y decepción que pueden sentir los ganaderos que se encuentran a animales muertos cada día, mientras la Junta dice públicamente que apenas están muriendo animales por la lengua azul", ha destacado Huertas.



Asimismo, ha criticado que la Junta está dando unas cifras "incorrectas", que pueden "hacer creer que el problema es pequeño y que apenas genera pérdidas" en las explotaciones afectadas. Sin embargo, los ganaderos se enfrentan a "una crisis sanitaria de primer orden", que hay que abordarla "con valentía y con medidas de apoyo para los ganaderos", ha lamentado Huertas.



Por todo ello, y dada la gravedad de la situación que viven los ganaderos extremeños de ovino y vacuno, desde UPA-UCE exigen garantizar la vacunación de toda la cabaña ganadera por parte de las administraciones de forma gratuita para los ganaderos y en un tiempo "razonable".



Que la Junta haga gestiones al "máximo nivel político" con otras comunidades autónomas como Castilla y León, Murcia o Aragón para llegar a acuerdos bilaterales que permitan enviar corderos menores de 3 meses sin vacunar, ya que hasta ahora, asegura esta organización, solo los hay con Castilla-La Mancha y Andalucía, que "no son suficientes" para salvar la campaña de Navidad.



También reclaman ayudas para las explotaciones de ovino por los animales muertos. También para el ovino y vacuno por las restricciones de movimientos y los gastos de tratamientos, para la cual es necesario será que haya presupuestos de la comunidad autónoma, del ministerio y de la UE (fondo de crisis).



Huertas ha abogado asimismo por "excepcionar" a las explotaciones de las zonas restringidas en el requisito que marcan las ayudas asociadas de la PAC para el ovino y el caprino del porcentaje mínimo de salida de corderos en las explotaciones, ya que la "alta mortandad" que está habiendo en los mismos va a hacer "imposible" el cumplimiento de este requisito.



Ante esta situación, UPA-UCE reclama a la presidenta de la Junta que se ponga "al frente de la gestión" de esta crisis sanitaria, aportando y negociando con el Ministerio y la Comisión Europea para que entre todos "pongan los fondos suficientes para paliar este problema".



"Si se deja caer al sector del ovino extremeño, que es referencia a nivel nacional, nos preguntamos para qué sirve la Administración regional", ha defendido Huertas, según informa la organización agraria en una nota de prensa.



Por todo ello, ha aseverado que si no se ponen "medidas encima de la mesa" se van a movilizar, porque no van a consentir que los ganaderos "se vayan del sector arruinados y en silencio", avanzan desde esta organización agraria.