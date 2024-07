El salario bruto anual subió en Extremadura un 1,9% en 2023, hasta los 20.773 euros

Rd./Ep.

El salario anual bruto por trabajador en Extremadura fue de 20.773,85 euros en 2023, un 1,9% más que en 2022, y representó el 72,8% del coste total, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL), publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el coste total por trabajador, en términos brutos, en Extremadura fue de 28.542,42 euros durante 2023, un 2,9% más que el año anterior.

Así pues, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, el coste neto fue de 28.233,7 euros por trabajador, una vez deducidos 308,72 euros en concepto de subvenciones y deducciones recibidas de las Administraciones públicas para fomentar el empleo y la formación profesional.

Además, la partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (7.086,18 euros/trabajador en Extremadura) que representaron el 24,8% del coste total (8.640,24 euros por trabajador a nivel nacional).



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el salario bruto anual por trabajador alcanzó los 26.555,89 euros en 2023, lo que supone un aumento del 4,7 por ciento respecto al año anterior, y se situó en su nivel más elevado desde el inicio de la serie, en 2008.



El INE ha explicado que este salario anual bruto por trabajador de 26.555,89 euros representó el 73,5 por ciento del coste laboral total, mientras que la partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (8.640,24 euros por trabajador), que representaron el 23,91 por ciento del coste.



De esta forma, los sueldos y salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron, conjuntamente, el 97,4 por ciento del coste bruto.



En total, el coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 36.130,66 euros en 2023, lo que representa un incremento del 5,4 por ciento respecto del año anterior. Si se restan las subvenciones y deducciones que se recibieron de las Administraciones Públicas, se obtiene un coste neto de 35.897,47 euros, con un crecimiento anual también del 5,4 por ciento.



Además de los salarios y cotizaciones, 491,77 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social), 177,23 euros a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y ropa de trabajo, transporte hasta el lugar de trabajo, selección de personal...), 195,21 euros correspondieron a indemnizaciones por despido y 70,32 euros a formación profesional.



SUELDO DE 63.076,97 EUROS EN EMPRESAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD



Las diferencias entre el coste laboral por trabajador según las distintas actividades de la clasificación fueron notables, oscilando desde los 22.101 euros anuales brutos por trabajador en la hostelería, hasta los 83.073,7 euros por asalariado en empresas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.



En cuanto al salario medio en las empresas de suministro de electricidad, y gas, el INE indica que se situó en 63.076,97 euros brutos por trabajador en 2023, mientras que en la hostelería fue de 16.014,78 euros.



En las empresas vinculadas a actividades financieras y de seguros, el salario bruto medio fue de 51.092,81 euros, mientras que en las compañías de actividades administrativas y servicios auxiliares fue de 18.500,16 euros.



MADRID REGISTRA EL COSTE LABORAL MÁS ELEVADO, CON 42.568,60 EUROS



Atendiendo a las diferencias por territorios, los costes laborales más elevados en 2023 se dieron en Comunidad de Madrid (42.568,60 euros), País Vasco (41.424,62) y Comunidad Foral de Navarra (38.955,06). Por el contrario, los más bajos se observaron en Extremadura (28.233,70 euros), Canarias (30.143,87) y Región de Murcia (31.472,20).



Atendiendo a la variación del coste laboral respecto al año anterior, Baleares (9,4%), Comunidad Foral de Navarra (6,4) y Aragón (6,2%) presentaron las tasas más elevadas. Por el contrario, Extremadura (2,9%), Cantabria (3,8%) y Comunidad Valenciana (4,1%) registraron los menores aumentos.



REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES



La mayor parte de los centros, el 95,6 por ciento --que corresponden al 86,9% de los trabajadores--, estuvieron regulados por convenios colectivos en el año 2023, siendo el ámbito con mayor proporción el inferior al estatal (convenios sectoriales autonómicos, provinciales, etc.).



Del total de trabajadores con convenio, un 4,1 por ciento vieron modificadas sus condiciones de trabajo respecto a lo que se establecía en el convenio colectivo de referencia.



En relación a los componentes del coste, el INE apunta a que el coste laboral más alto se dio en aquellos centros regulados mediante otra forma que no era el convenio colectivo.