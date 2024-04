10 expertos elegirán a ganadores de los Premios Espiga Vinos de Caja Rural de Extremadura

Una decena de catadores expertos de España y Portugal serán los encargados de decidir qué vinos son los galardonados en la XXV Edición de los Premios Espiga Vinos DO Ribera del Guadiana de Caja Rural de Extremadura.

La cata tendrá lugar este viernes en las instalaciones del Hotel Acosta Centro de Almendralejo y cuando finalice, a las 13.30 horas, Caja Rural de Extremadura ofrecerá un vino de honor a los asistentes.

La presidenta del jurado y directora técnica del concurso es la enóloga María de la Luz Álvarez Franco, representante de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura y jefa de Sección de la Estación Enológica de Almendralejo.

A ella, se suman otros diez catadores, representantes de distintas instituciones, organismos regionales, nacionales e internacionales del sector vitivinícola.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, que preside también el certamen, ha señalado que, "para elegir nuestros mejores vinos, es necesario contar con los paladares más expertos. En la presente edición, en la que los Premios cumplen 25 años, confirmamos que estos galardones son un referente no solo para las bodegas extremeñas sino también, cada vez más, para más allá de las fronteras de nuestra región".

El jurado

Los diez miembros del jurado son personalidades relacionadas, muy especialmente, con los concursos nacionales e internacionales organizados en el territorio nacional y cuentan con experiencia en diferentes entidades de España y de Portugal.

Filipa de Melo Vasconcelos es dirigente superior de la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) de Portugal y también del Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) del país vecino. Desde 2002 es experta de la Comisión Europea en el sector vitivinícola. Trabajó en la organización del I Congreso Mundial de Jóvenes Amigos del Vino.

João Pedro Brazão es un ingeniero agrícola con posgrado en Viticultura y Enología. Dirigente también de la ASAE de Portugal, además de catador de la Câmara de Provadores de Vinhos , Licores y Espirituosas. Ha trabajado como dirigente del IVV del país luso y como experto de la Comisión Europea del sector vitivinícola.

María Teresa Guerra Sánchez-Simón es enóloga y doctora en Farmacia. Miembro y representante de la Comisión Organizadora de las Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros, es también secretaria general del Centro Universitario Santa Ana y profesora titular de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Cultural Santa Ana.

Alberto Martín Vaz es licenciado en Enología e Ingeniero Técnico Agrícola. Ha trabajado como veedor en la DO Ribera del Duero y la DO Arribes y como enólogo principal de la bodega Viñas del Cámbrico de la DOP Sierra de Salamanca. Martín Vaz es desde 2017 responsable técnico y enólogo de la bodega experimental de la Estación Enológica de Castilla y León.

Isabel López Infante es licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos, doctora ingeniera agrónoma y enóloga. Es funcionaria del Instituto de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) de la Junta de Andalucía y profesora asociada del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba. Además, forma parte del panel de catadores de la DOP Vinos de Montilla-Moriles, de la DOP Vinagres de Montilla-Moriles y de la DOP Vinos de Granada.

José Luis Toro Fernández es licenciado en Enología e Ingeniero Técnico Agrícola. Es director técnico enólogo de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de Perales de Arroyo de San Serván, miembro del Comité de Cata de la DO Ribera del Guadiana y vocal de la Asociación Extremeña de Enología.

Luis Buitrón Barrio es técnico especialista en Viticultura y Enología, además de diplomado en Gestión y Contabilidad de Cooperativas Agrarias. Presidente de la Federación Española de Enología (FEAE), miembro de la directiva de la Unión Internacional Asociaciones de Enólogos (UIOE) y miembro del comité de Cata de Orujo de Galicia, DO Bierzo, DO Ribeira Sacra, Denominación Vinos de Cangas del Narcea, DO Valdeorras y la DO Tierra de León.

Fernando Bordejé Aznar es graduado en Ingeniería Agrícola y también en Enología. Desde 2016 trabaja como enólogo y responsable de Bodegas Bilbaínas. Ha sido asistente de enólogo en la vendimia de diferentes países y posee la cualificación de nivel 3 y nivel 2 en Vinos WSET.

Marcelino Díaz González es ingeniero agrónomo y enólogo. Director técnico de Bodegas Marcelino Díaz y presidente de la Cofradía del Vino Ribera del Guadiana.

Marisa Díaz Espino es licenciada en Ciencias Biológicas y enóloga. Representa al Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo, en el que es responsable de actividades.

Cata a ciegas

Cabe recordar que, los catadores no conocen, en ningún momento, la marca comercial del vino catado. Es el sistema conocido como "cata a ciegas" que garantiza la neutralidad del jurado.

Las distinciones para los vinos en cada categoría son: Espiga de Oro, Espiga de Plata y Espiga de Bronce, y la distinción Gran Espiga al vino mejor puntuado de todos sus participantes en esta edición.

Los Premios Espiga Vinos de Caja Rural de Extremadura celebran este 2024 su 25 aniversario y, con motivo de esta fecha tan especial, la ceremonia de entrega tendrá lugar, por primera vez, en el Teatro Romano de Mérida. Al presente certamen se ha presentado casi una veintena de caldos y un centenar de bodegas.

Y, Caballo ha concluido que "tanto para nosotros como para las bodegas esta edición es particularmente especial por el aniversario y este cuarto de siglo que cumplimos. Demuestra nuestra apuesta a largo plazo por los productos de nuestra tierra. Ayer, hoy, mañana y siempre".