UPA-UCE reclama la modificación del seguro de la cereza para que cubra los "daños reales"

UPA-UCE Extremadura ha reclamado "una vez más", la modificación del seguro de la cereza para que los agricultores extremeños "cuenten con una cobertura real y adaptada a la realidad productiva de la zona".



En concreto, tal y como informa la organización agraria en una nota de prensa, el cerezo del norte de Cáceres "se encuentra en plena floración y ya ha sufrido los primeros daños climatológicos", como la granizada del pasado 20 de marzo, que ha dejado importantes daños en el cultivo del cerezo, principalmente en las explotaciones agrícolas de Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas, Jaraíz de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla y La Pesga.



Los granizos, que cayeron con gran virulencia, golpearon las flores (que serán los futuros frutos) provocando daños en la cosecha de este año, señala UPA-UCE, que añade que en algunas zonas donde la tormenta descargó con más fuerza "se observan daños en las plantaciones, que pueden evolucionar en posibles enfermedades de los cerezos, provocando pérdidas en las cosechas futuras".



De este modo, la organización apunta que los daños provocados en las explotaciones más afectadas "podrían suponer la reducción de entre un 70 y 90 por ciento de la cosecha en esta campaña", aunque todo dependerá de la evolución del cultivo y la climatología, señala.



De la misma forma, considera UPA-UCE que un 15 por ciento de la superficie de cerezo ha quedado afectado por el pedrisco, "aunque los daños concretos no podrán evaluarse hasta más adelante ya que el cultivo está en plena floración".



Por ello, la organización agraria reitera que este hecho "vuelve a poner de manifiesto la necesidad que tiene el cultivo del cerezo de contar con un seguro agrario acorde a la realidad productiva que tienen los agricultores cereceros del norte de Cáceres".



"Reclamamos que se modifique el seguro de cereza y que la campaña pasada, cuando se produjo un daño excepcional, se saque de la media histórica para no penalizar a los agricultores que tradicionalmente realizan el seguro", apunta la organización.



En ese sentido, también asegura que "continúa trabajando para que no se tengan en cuenta los daños de la campaña pasada", como referencia en el seguro, ya que eso supone "un gran perjuicio para los productores de cereza que lo contratan".



Finalmente, UPA-UCE Extremadura recuerda que el cultivo del cerezo es muy importante en todo el norte de Cáceres para mantener un ecosistema único, pero la supervivencia del cultivo dependerá de su rentabilidad.