Junta dice que director de Infraestructuras Rurales cumple con estatuto de cargos públicos

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha asegurado que el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, cumple "escrupulosamente" con la legalidad, mientras que el diputado del PSOE José María Vergeles ha pedido su "cese inmediato".



Este intercambio de opiniones se ha producido este jueves, 7 de marzo, en la respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea por el Grupo Parlamentario Socialista sobre si Sánchez Cordero incurría en incompatibilidad como cargo público.



Así, en su respuesta, el consejero Ignacio Higuero, de Vox, ha aseverado que el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia cumple "escrupulosamente" todo lo prescrito en la Ley de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



De este modo, ha explicado que Sánchez Cordero estuvo trabajando "hasta agosto" en sociedades en la que se dio de baja, aludiendo a que el director general tiene "principios y convicciones y por encima de todo y de todos".



"Honor, verdad y palabra, él lo lleva grabado en su corazón y en su alma. Se lo digo porque lo conozco personalmente desde hace muchísimos años. Él tiene su dimisión firmada justo antes de ser nombrado director general, como tenemos todos los que pertenecemos a Vox", ha hecho hincapié.



Asimismo, ha replicado a Vergeles que "no se preocupe" ya que, si cuando los funcionarios del Servicio de Transparencia y Calidad emitan su dictamen se apuntara a "cualquier otra cosa", él mismo firmaría su dimisión. "Y, si no, le pido, por favor, que usted se disculpe públicamente ante él", ha exigido.

VERGELES PIDE SU "CESE INMEDIATO"



Por su parte, el diputado socialista José María Vergeles ha dado a conocer que su grupo ha solicitado un informe de compatibilidad que espera "no bloqueen", además de insistir en pedir el cese de Sánchez Cordero.



"En el primer pleno ustedes derogaron la comparecencia de los altos cargos previos a su nombramiento. No quiero pensar que este era el motivo, solo que esta es la consecuencia. De serlo, la señora Guardiola tendrá que cesar y dar explicaciones. Aún así, hemos solicitado documentación a todos los altos cargos. Ustedes se negaron a darla y, tras quejas a la Mesa, la han enviado hace escasos días", ha informado.



Así, y sobre Sánchez Cordero, Vergeles ha indicado que constaba como "colegiado ejerciente", del que ha dicho que esta persona "no estaría tranquila" porque "automáticamente" cambió el registro en el colegio y ahora es "colegiado no ejerciente".



"No queda ahí. Solicitamos informe al registro mercantil y nos envían sendos certificados donde esta persona participa como administrador en una empresa denominada Solares Gestión del Suelo S.L., con dos sedes sociales, una en Mérida y otra en El Puerto de Santa María", ha señalado.



Por ello, Vergeles ha considerado que "no necesitan muchas más evidencias" para proceder al "cese inmediato" y "estudiar la compatibilidad por si proceden otras acciones". "Le deseo que así lo hagan, porque lo que están poniendo en riesgo es su credibilidad, porque la transparencia y la palabra ya la perdieron hace bastante tiempo", ha insistido.