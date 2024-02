La producción industrial subió en diciembre un 5,6% en Extremadura

Rd./Ep.

En Extremadura, el Índice de Producción Industrial (IPI) en el mes de diciembre se sitúa en 102,9, registrando un incremento anual del 5,6%, según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el periodo enero-diciembre, la media del Índice de Producción Industrial registró en la región una tasa de variación del 2% respecto a la media del mismo periodo del año anterior (España -0,8%).

En este periodo, atendiendo al destino económico de los bienes, aumenta la producción de Energía (11,9%) y se reduce en Bienes de equipo (-2%) , Bienes intermedios (-3,4%) y Bienes de consumo (-9,4%).

Así pues, por ramas y divisiones de actividad, los incrementos de producción más elevados se registran en Fabricación de otro material de transporte (101,7%) y Fabricación de muebles (18,4%).

Frente a ello, los mayores descensos se producen en Fabricación de material y equipo eléctrico (-22,4%) y en Confección de prendas de vestir (-20,2%).

A su vez, con relación a diciembre de 2022, en Extremadura el IPI presentó una variación de 5,6% (España -4%). Aumentó la producción de Energía (13,6%) y Bienes intermedios (9,1%); y disminuyó en Bienes de consumo (-8,5%) y Bienes de equipo (-20,8%).

En este caso, por ramas y divisiones de actividad, los mayores incrementos de producción en la industria manufacturera se registran en Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (515,8%) y en Industria química (26,4%).

En este caso, los mayores descensos se producen en Fabricación de material y equipo eléctrico (-63,1%) y en Industria textil (-31,8%).

Finalmente, la variación mensual entre los meses de diciembre y noviembre fue de -3,2%, a nivel nacional fue de -16,5%, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



De este modo, la tasa anual de la producción industrial se incrementa en seis comunidades autónomas y se reduce en otras 11. Así, Extremadura (+5,6 por ciento), Aragón (+3,5 por ciento) y La Rioja (+3,1 por ciento) han sido las que han registrado mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Navarra, Andalucía y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 9,4 por ciento, 7,7 por ciento y un 7 por ciento, respectivamente.



En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha aumentado un 2 por ciento, frente a un descenso del -0,8 por ciento de la media nacional.



Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 8,5 por ciento, con un descenso del 8,8 por ciento en el caso de los duraderos y un 8,5 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han disminuido un 20,8 por ciento, los bienes intermedios han anotado un 9,1 por ciento más y los de la energía, un 13,6 por ciento más.



DATOS NACIONALES



A su vez, a nivel nacional el Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado una media del 0,8% en 2023, rompiendo así la racha de tasas positivas de los últimos dos años, según ha informado este miércoles el INE.



En concreto, la caída del 0,8% registrada en 2023 contrasta con los avances del 2,4% de 2022 y del 7,1% de 2021. Éste último fue un año atípico por la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones frente a la pandemia.



Con la excepción de 2020, año en el que la producción industrial se desplomó un 9,2% por la irrupción del Covid, no se registraban caídas de este indicador desde 2013, cuando retrocedió una media anual del 1,7%.



En 2023 todos los sectores han recortado en el país su producción, menos los bienes de equipo, que la elevaron un 4,5%. Los descensos más significativos se han dado en la energía (-4,3%) y bienes intermedios (-2,8%), seguidos de los bienes de consumo duradero (-2,4%) y en los bienes de consumo no duradero (-0,3%).



Por ramas de actividad, los mayores ascensos de la producción en 2023 se han dado en la fabricación de otro material de transporte (+11,3%); la fabricación de vehículos de motor (+10,8%) y otras industrias extractivas (+7,8%).



Por contra, los mayores descensos de la producción se han registrado en la industria de la madera y el corcho (-12,8%), la confección de prendas de vestir (-10,8%) y las artes gráficas (-10,2%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha bajado un 0,7% en 2023, con descensos en energía (-4,2%), bienes intermedios (-2,7%) y bienes de consumo duradero (-2,2%) y avances en los bienes de equipo (+4,7%). La producción de bienes de consumo no duradero, por su parte, no ha experimentado variación.



CIFRAS POR REGIONES



En concreto, Siete comunidades autónomas han elevado en 2023 su producción industrial y diez registraron tasas negativas.



Los mayores avances los han protagonizado Canarias (+5,6%), Castilla y León (+3,2%) y Madrid (+2,9%), mientras que los mayores descensos han sido para Murcia (-8%), Cantabria (-5,9%) y Asturias (-4,2%).



En el último mes de 2023, la producción industrial ha vuelto a tasas negativas interanuales tras dos meses de ascensos al desplomarse un 4% respecto a diciembre de 2022, registrando así su mayor retroceso interanual desde el pasado mes de abril, cuando disminuyó un 4,2 por ciento.



En términos mensuales (diciembre de 2023 sobre noviembre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial ha bajado un 0,3%, frente al avance del 1,1% del mes previo.