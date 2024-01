Unidas pide a la Junta “inspecciones para que se cumpla con la Ley de Cadena Alimentaria”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha estado acompañando al sector arrocero en la protesta que ha convocado este miércoles en Don Benito la puertas del industrial del sector Arrocerías Pons, en su reivindicación por unos precios dignos.

En concreto, ha denunciado que “la Ley de Cadena Alimentaria no se está cumpliendo porque no interesa a los intermediarios y hay gobiernos, como el de nuestra Comunidad Autónoma, que no está poniendo ningún interés en que esto se cumpla, y lo que estamos viendo es que se están planteando precios por debajo de los costes de producción para un cultivo que es básico para nuestra alimentación, ya que la gente no se alimenta de pistachos, almendros u olivos en hiperintesivo, se alimenta de arroz”.

La diputada de la formación morada ha defendido que “el arroz debería ser prioritario en nuestra región y no se puede negar el riego cuando estamos viendo que lo que se está regando son olivares, almendros y pistachos de fondos de inversión, y en cambio, los cultivos como este tan importante para la soberanía alimentaria que es el arroz, con agricultores profesionales detrás y familias agricultoras detrás, resulta que se le está negando las concesiones de riego”.

De Miguel ha defendido que “es un cultivo que no puede ser insostenible y menos en Extremadura, ya que somos los segundos productores de arroz de todo el país”, según informa Unidas en una nota de prensa.

Por todo ello, ha pedido a la Junta que “debe empezar porque la Comunidad Autónoma ponga en marcha el observatorio de precios con costes de producción de todos los cultivos que se están cultivando Extremadura y, sobre todo, espero que la Consejera salga hoy diciendo que se va a hacer una investigación sobre el precio del arroz o el precio del tomate, porque ahora mismo se están planteando precios más bajos que los de la campaña pasada que no van a cubrir los costes de producción".

"La consejera de Agricultura si se pusiera del lado de los productores anunciaría hoy mismo inspecciones”, denunciando que “no lo va a hacer porque va a mantener una equidistancia que lo único que hace es favorecer a los intermediarios que quieren abusar del sector”, ha argumentado.

APOYO A LAS MOVILIZACIONES DE LA SANIDAD PÚBLICA

Unidas por Extremadura también ha estado presente en las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en la región, concretamente en la convocada en Montijo, encabezados por sus diputados Irene de Miguel y Joaquín Macías.

A su vez, De Miguel ha denunciado “que la sanidad pública no es una prioridad para el Partido Popular, ya que en lugar de potenciar un plan de choque por la atención primaria o por las listas de espera lo que ha hecho es rebajar los impuestos a los ricos y desviar 400 millones de euros que iban a ir destinados a la sanidad pública”.

La portavoz de la formación morada ha destacado que “lo triste es que el Partido Socialista les ha puesto la alfombra roja: ha dejado una sanidad pública sumamente debilitada y ahora el Partido Popular va a seguir por la senda de la privatización porque anteponen siempre el interés público de las empresas al interés general, y en este caso a la sanidad pública”.

Por todo ello, De Miguel ha recordado que Unidas por Extremadura “ha presentado enmiendas para fortalecer nuestros sistema de sanidad pública, enmiendas que son las mismas que las de la plataforma Extremadura por la Sanidad Pública, ya que nos las han trasladado, y además, somos el único partido que las ha recogido”.

Finalmente, la portavoz de Unidas ha recalcado que “en la Asamblea defendemos que la atención primaria esté mucho más fortalecida, no puede ser que el Partido Popular se comprometiera subir hasta el 25 por ciento el dinero destinado a atención primaria y que en estos presupuestos haya subido del 15 por ciento al 15,5, una cantidad ridícula", ha sentenciado.