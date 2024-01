La Unión pide anulación de la ZEPA de Los Guadalperales y Palazuelo para cambiar cultivo

EpTV

Así, lo ha señalado el secretario técnico de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, reclamando la anulación de la declaración de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en las más de 7.000 hectáreas de explotaciones agrícolas de la zona de Los Guadalperales y Palazuelo.

Así, Cortés ha apuntado que en esta zona se da la circunstancia de que no se puede regar, ni se permite la introducción de nuevos cultivos con menor dotación de agua, como puede ser el olivar, lo que a su juicio es "una contradicción".

"Los agricultores llevan tres años trabajando las tierras de barbecho, porque no se puede sembrar arroz debido a la sequía, pero cuando han querido cambiar de cultivo para poner otro con menos necesidad de agua para poder regar, tampoco se lo permiten", ha indicado en declaraciones a Europa Press TV.

En este punto, Cortés ha resaltado que se trata de una zona zepa "sin sentido" a nivel agrario, a nivel medioambiental, a nivel social, "ni a ningún nivel", debido a que las aves "no son tontas" y si hay arroz en la explotación "van" pero si "están de barbechos no".

Una declaración ambiental que, según ha apuntado, "se hizo sin avisar" e implica una "disminución patrimonial" porque, si un agricultor se jubila, "estas tierras ya no valen nada".

"Este tiene que ser el último año que exista la zona zepa en Palazuelo y Los Guadalperales porque no podemos permitirnos el lujo de arruinar a mil personas de esta población", ha reiterado.

Por ello, Cortés ha pedido a la Junta de Extremadura una "declaración urgente" para tramitar la "anulación" de la zona ZEPA ante la Unión Europea porque "no pueden permitirse el lujo de perder más tiempo".

"Por las buenas, las malas o las peores, este tiene que ser el último año de la existencia de la zona zepa de los Palazuelos y Los Guadalperales", ha advertido.

LOS AGRICULTORES PIDEN "FLEXIBILIDAD" PARA CAMBIAR SUS CULTIVOS

Por su parte, uno de los arroceros con explotaciones en la zona ZEPA de Los Guadalperales, Juan Pedro Almodóvar, ha asegurado que en los cultivos de la zona existe una "controversia muy grande".

"Por un lado confederación hidrográfica del Guadiana te limita el agua, y por otro, te están diciendo que tienes que preservar estos arrozales y humedales por tratarse de una zona ZEPA", ha lamentado.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Almodóvar ha explicado que si los agricultores no tienen agua para los humedales, "las aves no van a venir", a lo que ha asegurado que muchos arroceros están buscando "cambiar el cultivo" por otro que necesiten menos recursos hídricos y "no es posible".

En su caso, Almodóvar ha aclarado que pretende continuar cosechando arroz, pero ha pedido una "compensación económica" por la problemática que conlleva tener que realizar sus labores agrícolas "cuando nos tienen estipulado" para proteger a las aves.

"Si esto se queda zona ZEPA, tendríamos que tener unos beneficios", ha indicado; al tiempo que ha reclamado "flexibilización y agilidad" que permita a los agricultores cambiar de cultivo, así como "garantías hídricas" para los arroceros.