Seis personas con discapacidad crean su empresa en Extremadura gracias a Fundación ONCE

Un total de seis emprendedores con discapacidad han logrado poner en marcha su proyecto empresarial en Extremadura en 2023 con el apoyo del programa 'Por Talento Emprende' de Fundación ONCE, que pretende fomentar el autoempleo. En toda España, 107 personas con discapacidad accedieron a esta ayuda.

Concretamente, de estos 107 emprendedores, 57 (algo más del 53%) son hombres y 50, mujeres, todos ellos con edades comprendidas entre los 19 y los 64 años, si bien la mayor parte están en la década de los 40.

Con respecto al tipo de discapacidad, el 49,5 por ciento es física; el 8,4 por ciento, psicosocial (salud mental) y el 14 por ciento, sensorial. Además, hay un 27 por ciento de beneficiarios con discapacidad mixta.

La media de ayuda dada a cada una de las solicitudes aprobadas fue de casi 6.000 euros por proyecto presentado, según ha informado en una nota de prensa la Fundación ONCE.

Respecto a la distribución geográfica, la mayoría de los emprendimientos aprobados proceden de Andalucía, con 36; Cataluña y Madrid, 17 cada una; Comunidad Valenciana, siete; Canarias y Extremadura, seis en ambos casos, y Galicia, con cinco.

Además, en Asturias, como en Castilla-La Mancha, ha habido tres emprendedores con discapacidad que han recibido subvención, mientras que en Murcia, Islas Baleares y País Vasco los proyectos beneficiados han sido dos en cada caso. Por último, Castilla y León cuenta con un proyecto de emprendimiento aprobado dentro de esta iniciativa.

CONVOCATORIA

Cabe destacar que en la convocatoria de ayudas económicas para proyectos de emprendimiento de personas con discapacidad publicada por Fundación ONCE anualmente desde 1988, en el año 2023, y ante el aumento de las solicitudes recibidas, se ha incrementado la dotación económica inicial de 500.000 euros a 633.000 euros, para poder apoyar a 107 personas emprendedoras beneficiarias con discapacidad.

A su vez, en esta convocatoria se han incorporado criterios específicos para favorecer, por ejemplo, el emprendimiento de las mujeres con discapacidad.

Los emprendedores reciben una ayuda económica fija y mínima de 3.000 euros que se puede incrementar en función de su perfil: hasta 2.000 euros más los colectivos con discapacidad con especial dificultad, entre los que se encuentran personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual; 1.000 euros más a las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y los inmigrantes, y hasta 2.000 euros más a las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales y aquellos hogares con todos los miembros en desempleo e hijos menores a cargo.

Por otro lado, también se prima a las empresas que generen empleo para otras personas con discapacidad; a los proyectos que además fomenten el desarrollo de sectores en crecimiento como la agricultura ecológica; a los que contribuyan al desarrollo rural y a los que tienen que ver con las tecnologías y sociedad de la información, el turismo especializado, servicios de salud, medio ambiente y a los dirigidos a investigación y desarrollo o a la innovación social.

No obstante, la suma total de la ayuda no será, en ningún caso, superior a los 18.000 euros, concluye la Fundación ONCE.