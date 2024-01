CCOO reclama medidas para limitar los precios de productos básicos y las hipotecas

CCOO de Extremadura ha valorado la "progresiva contención" del IPC, que finalmente ha cerrado el año en un 3,1 por ciento en España y en un 2,4 en la región, pero ha insistido en reclamar al Gobierno medidas para limitar los precios de los productos básicos y los de las hipotecas, que están "asfixiando a muchos hogares".



Así pues, a través de una nota de prensa, el sindicato ha señalado que los convenios colectivos firmados en Extremadura, con subidas del 3,64 por ciento de media y, por tanto, por encima de la inflación del 2,4 por ciento, hacen que miles de trabajadores extremeños estén recuperando poder adquisitivo desde la crisis provocada por la guerra de Ucrania.



A esta "buena noticia" se suma el incremento anunciado este viernes del Salario Mínimo Interprofesional para 2024 de un 5 por ciento, algo que para Extremadura tiene una "especial relevancia" porque afecta a una buena parte de los trabajadores de la región y contribuirá a "dignificar" sus salarios y dinamizar el consumo.



No obstante, la inflación sigue en niveles elevados que, en opinión del sindicato, hay que rebajar "aún más" y, por eso, desde CCOO, se reclama al Gobierno que siga actuando para contener los precios de los productos básicos y a vigilar y tomar medidas frente los "excesivos márgenes" de algunas grandes empresas de la distribución y mayoristas.



EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS



En el mes de diciembre la tasa de variación mensual del IPC general ha sido de -0,1 por ciento en la media española y del -0,7 por ciento en Extremadura.



El mayor descenso mensual de precios en la región se ha debido a una mayor contención el grupo de Vestido y calzado, así como una bajada respecto al mes anterior en Transporte y la mayor subida en el grupo Ocio y cultura.



Asimismo, el dato del IPC de los precios en el mes de diciembre, sitúa el dato de inflación anual en Extremadura en el 2,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera, los precios se contienen tres décimas en la región. El índice general estatal también baja en menor medida en una décima y se sitúa en el 3,1 por ciento.



Respecto a la evolución salarial, la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de diciembre se mantiene en el 3,64 por ciento, con lo cual los trabajadores cubiertos por un convenio "estarían empezando a recuperar poder adquisitivo".



Los grupos de productos que han contribuido a esta reducción de precios en la tasa anual han sido Vivienda y Electricidad, que en el caso de Extremadura baja un 7,4 por ciento gracias a una bajada comparativamente mayor en los precios de electricidad que la registrada el año 2022. Vestido y calzado, con una tasa del 0,9 por ciento en la región, también recoge un mejor comportamiento que el mismo mes del año pasado.



Por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque mantiene tasas elevadas (7,1 por ciento en Extremadura y 7,3 por ciento en la media nacional) es el segundo mes consecutivo en el que muestra una tendencia a la baja con 1,8 puntos porcentuales menos respecto al mes anterior en la región.



Así se observan reducciones en los precios del pan y cereales, leche, huevos y queso frente a la subida del año anterior, siendo productos básicos de la cesta de la compra y que dan un respiro a las familias.



Por último, también destaca la "importante reducción" en la tasa de variación anual de la inflación subyacente (que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos), que disminuye siete décimas en la media española y en Extremadura con una bajada igual que la media española. De esta manera, se sitúa en el 3,1 por ciento en la región, la cifra más baja desde el mes de marzo de 2022 y a tan solo a 7 décimas respecto al IPC general.