El presidente de la Cámara de Badajoz tilda la 'autobaja' de una "ocurrencia"

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, ha considerado sobre la 'autobaja' de tres días propuesta por el Ministerio de Sanidad que es una "ocurrencia" que, en primer lugar, pone de manifiesto que el sector público "abdica de cumplir su función, que es proporcionarle a todos los ciudadanos una sanidad universal y gratuita".



Por otro lado, ha sostenido que introduce "una vez más un componente de inseguridad jurídica" para las empresas que "solo puede perjudicar" y al hilo de las cuales ha explicado que estas últimas son los organismos que están sometidos a mayor regulación de todo el sistema y de todo tipo, civil, mercantil, tributaria, fiscal, societaria, laboral o medio ambiental.



"Estamos absolutamente encorsetados por la regulación", ha abundado, para defender que una baja laboral "no se puede entender de otra manera que con un documento médico que la soporte".



A preguntas de los periodistas sobre esta propuesta, ha señalado también que "no hace falta ser un experto mundial" para saber que en invierno la gente se va a poner mala y que, a su juicio, "es una cuestión también de previsión y de organización de los distintos servicios" ante el hecho de que, cuando bajan las temperaturas y llueve, la gente enferma, como viene siendo así en las últimas décadas.



Para Mariano García Sardiña, "por un lado el Ministerio renuncia a prestar los servicios sanitarios o reconoce su incapacidad para prestarlo" y "la empresa debe soportar toda la carga de esa ineficacia", y, en segundo lugar supone "introducir una inseguridad jurídica adicional a la ya difícil tarea de gestionar una empresa en este país".



Respecto a si la 'autobaja' de tres días puede favorecer el absentismo laboral, el presidente de la Cámara de Comercio en Badajoz ha tachado esta última de "inviable" e "insoportable" en España a tenor de los datos reflejados en un reciente estudio a este respecto, al tiempo que ha destacado que debe ser "un objetivo de país" luchar contra el absentismo laboral "porque lo único que hace es restar competitividad y empobrecer al país".



No obstante y "en lugar de luchar contra ese absentismo laboral, ocurrencias de este tipo por supuesto que pueden producir un incremento de ese absentismo laboral" y "sobre todo" que, en relación a la atención sanitaria, todos los trabajadores de todas las empresas tienen derecho a que se la preste: "si un trabajador realmente está enfermo y necesita un parte de baja, pues se le debe otorgar con criterio sanitario, para eso pagamos los impuestos, y para eso la sanidad ocupa un porcentaje enorme o el que más ocupa de todos los presupuestos públicos".



El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha presentado la Jornada 'Por la cabaña ganadera', que se celebrará en Zafra, acompañado del presidente de Apag Extremadura Asaja y miembro del pleno de la Cámara, Juan Metidieri.