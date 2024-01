Creex: Nuevo Plan de Empleo analice movilidad, comunicaciones y la oferta y demanda

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha reclamado que en el nuevo Plan de Empleo en la comunidad se analicen la movilidad, las comunicaciones y la disponibilidad para casar oferta y demanda en el mercado laboral.

Así, incide en que, frente al dato de paro registrado correspondiente al cierre de 2023, que arroja una cifra de casi 77.000 personas inscritas buscando empleo, hay otra realidad, las "dificultades" de "muchas" empresas para encontrar trabajadores. El último análisis realizado fija en el entorno de las 6.500 las ofertas de empleo no cubiertas en Extremadura.

A este respecto, Peinado ha reclamado que en el seno del diálogo social con Junta y sindicatos se aborde esta cuestión de manera integral, y se hable no sólo de formación y orientación para dinamizar el mercado de trabajo, sino también de "problemas de movilidad, comunicaciones y disponibilidad de las personas que están inscritas como desempleadas".

Junto con ello, ha explicado que los empleos vacantes "no son necesariamente de puestos de alta cualificación, sino que muchísimos corresponden a escalas básicas", reclamando que, en el nuevo Plan de Empleo que ahora se empieza a negociar, "se sea ambicioso para casar oferta y demanda, ya que ahora mismo muchas empresas no pueden crecer porque no encuentran trabajadores y hay muchas personas también que no encuentran una oferta convincente".

Para Peinado, no se trata solamente de mejorar la empleabilidad de estas personas con formación y orientación, "sino de convencerles para que muestren mayor disponibilidad a la hora de tomar la decisión, siempre voluntaria, de aceptar o no un empleo".

Además, considera "esencial" solventar los "problemas de movilidad interna" en la región, las comunicaciones, con un transporte público "eficiente", como el que tienen otros territorios, a la vez que se establecen medidas para impulsar la disponibilidad.

En este sentido, Peinado aboga por que las ayudas que ahora se dan a quienes no tienen empleo "no tengan el efecto contrario al que deberían tener, que es apoyar esa búsqueda de empleo, evitando que estas ayudas se conviertan en estructurales puesto que deben ser coyunturales, quizá con una intensidad mayor pero también orientadas a la necesidad de encontrar empleo, para que las empresas y las personas en paro cubran sus expectativas".

Sobre el análisis del dato de diciembre, el dirigente de la Creex ha señalado que se mantiene una tendencia "positiva", con una bajada del 6,17 por ciento del paro registrado a lo largo de 2023, y un recorte "aunque no al ritmo deseado" del diferencial con la media española que, en todo caso mantiene una "brecha" tanto en tasa como en volumen.

También destaca el incremento en la afiliación a la Seguridad Social. Por sectores, apunta a que "no hay sorpresas" y el panorama es "similar" al de todos los años, ya que "genera empleo el sector Servicios, mientras en construcción y agricultura sucede lo contrario".