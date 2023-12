4 de cada 10 ocupados en la hostelería en Extremadura tienen formación máxima de ESO

Ep

Este informe se ha realizado en el marco del convenio suscrito entre el Sexpe y UGT Extremadura y está centrado en la hostelería por tratarse de un sector económico "muy dinámico" que actúa como motor de crecimiento y de generación de empleo en la región.



La hostelería acoge en Extremadura a 27.000 afiliados (el 6,6% del total regional) y 5.897 empresas activas (9,34% del total). El peso de la hostelería en Extremadura dentro de la estructura productiva del sector servicios extremeño es mayor que el que supone en el ámbito nacional.



Así, con datos de 2021, el sector hostelero representa un 3,7 por ciento del VAB regional y actualmente absorbe el 14 por ciento de los contratos que se celebran en la región y un 9,4 por ciento de la población desempleada extremeña.



La hostelería se presenta como un sector atomizado con predominio de microempresas y pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores, estando 3 de cada cuatro locales hosteleros ocupados por bares.



El informe incluye una encuesta sobre necesidades formativas a la que han respondido 458 trabajadores tanto de los servicios de alojamientos como los de comidas y bebidas. Cabe señalar que en los últimos años se consolida el incremento de empresas de alojamiento frente a un retroceso de los locales de bebidas.



EL 40% DE LOS OCUPADOS TIENE UNA FORMACIÓN MÁXIMA DE ESO



Algunos de los resultados de esta encuesta indican que cuatro de cada diez ocupados del sector tienen una formación máxima de ESO y sólo un 13,54 por ciento de los empleados tienen una titulación universitaria, ha informado UGT en nota de prensa.



Cabe reseñar que la presencia de la mujer es "muy destacada" en las empresas hosteleras de menor tamaño y de tamaño medio de menor especialización. Conforme el tamaño de la empresa crece la presencia de ambos sexos se nivela. En todo caso, las ocupaciones más relevantes en número son las de camarero/a y aquellas relacionadas con la cocina.



Los trabajadores de la hostelería extremeña expresan su disconformidad respecto de la formación que reciben y su periodicidad. Así, uno de cada cuatro encuestados manifiesta no recibir formación alguna y un 30 por ciento reciben formación de manera ocasional.



"Esta falta de formación puede ser determinante para la competitividad del sector. No obstante, el 84 por ciento de los trabajadores hosteleros valoran muy positivamente la formación adquirida porque les permite adquirir conocimientos para su crecimiento profesional y personal", ha apuntado UGT.



De igual modo, un tercio del personal ocupado del sector manifiesta no tener ninguna dificultad para acceder a la formación, mientras que el resto encuentra dificultades por diferentes motivos como la falta de facilidad horaria (12,95%), la mala distribución geográfica (10,26%) y los problemas para conciliar (7,37%).



Son minoritarios tanto los trabajadores que muestran un desinterés por la oferta formativa (5,90%) como los que consideran que no la necesitan (6%). Un 8 por ciento indica que la oferta de formación no se ajusta a sus necesidades.



Por otro lado, cuatro de cada diez trabajadores del sector no han realizado ninguna acción formativa en el último año, mientras que un 30 por ciento ha participado en una acción y un 25 por ciento en entre dos y cinco cursos de formación, por lo que, en su conjunto, resulta evidente que queda un "amplio margen de mejora" en este ámbito.



LA FORMACIÓN PRESENCIAL ES LA FAVORITA DE LOS HOMBRES



La formación presencial sigue siendo la preferida por los hombres mientras que las mujeres optan por la teleformación, lo que podría derivar de una mayor dificultad de conciliación, ha planteado el sindicato.



El desconocimiento que muestran los profesionales del sector sobre la oferta formativa oficial especializada que se realiza desde la administración autonómica es "muy grande", cercano al 70 por ciento.



Por ello, y conforme a los resultados de esta encuesta, UGT plantea recomendaciones como la "imperiosa necesidad" de incidir en la difusión de la oferta formativa acercándola a la población ocupada del sector hostelero, además de reforzar la programación para casar la oferta con las demandas del sector y mejorar su temporalización.



Asimismo, se considera necesario atender en mayor medida el componente territorial al programar la oferta formativa y, de forma complementaria, es preciso incentivar el interés y las ventajas de la oferta formativa, tanto en las empresas como en la población ocupada, para erradicar el desinterés puesto de manifiesto.



Por último, se demanda de las empresas un "mayor esfuerzo" para facilitar el desarrollo de las acciones formativas para sus empleados y "diluir obstáculos" como la conciliación, dado que la mayoría de los encuestados prefiere la formación presencial.



A ello se une como barrera la presencia aún muy elevada de la temporalidad en la contratación, ya que dos de cada tres contratos siguen siendo temporales.



La formación para el empleo se considera un "factor clave" de competitividad empresarial de la hostelería en Extremadura por lo que se deben dedicar más recursos para avanzar hacia su especialización y en favor de su adecuación a las demandas de todos los agentes que lo conforman.