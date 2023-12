UPA-UCE despide un 2023 "muy problemático" para campo extremeño con algunos brotes verdes

Ep

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha señalado que la región despide un 2023 "muy problemático" para el campo extremeño aunque con algunos "brote verdes".



Así, entre los problemas, la organización agraria ha incluido la climatología, los elevados costes de producción, enfermedades como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica y la aplicación plena de la nueva PAC, que ha introducido "nueva burocracia y complejidad" en la gestión del campo.



"Con estas premisas, los agricultores y ganaderos extremeños no se reconocen en los datos del ministerio sobre la subida de la renta agraria este año. Nosotros hemos sido la zona cero de muchos problemas climáticos, hemos padecido una sequía y también unas lluvias torrenciales que han arrasado con nuestras cosechas", ha destacado Huertas.



A pesar de ello, esta organización agraria ha señalado que no todo ha sido malo este año, ya que el regadío ha contado con una mayor disponibilidad de agua para riego y, aunque no se ha podido hacer una campaña normal, se ha podido recuperar el 50 por ciento de la superficie en el caso del arroz y en el tomate la campaña ha sido casi normal. Las lluvias torrenciales han afectado a cultivos como la cereza, el tabaco o el pimiento para pimentón.



Por su parte, en el secano, UPA-UCE ha calificado de "catastrófica" la cosecha de los cultivos herbáceos y del viñedo, muy afectado por la sequía y los bajos precios, ha informado la organización agraria en nota de prensa.



En el olivar, la aceituna de mesa ha tenido una campaña desigual, con mejor producción en Cáceres e inexistente en Badajoz, con mejores precios que el año pasado pero que "siguen siendo bajos".



Con respecto al aceite, UPA-UCE ha destacado la baja producción por la sequía, así como que la aceituna ha tenido un rendimiento muy bajo y los costes de producción han sido altos.



Huertas ha insistido en el mal año que ha vivido la ganadería, incluida la apicultura, donde la sequía y los "costes disparados" han dañado gravemente la economía de los ganaderos.



Además, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en el vacuno ha supuesto la "puntilla" para muchas explotaciones, por lo que UPA-UCE ha vuelto de criticar que las ayudas de la consejería van a dejar fuera al 50 por ciento de los animales y al 60 por ciento de las explotaciones.



Sobre la aplicación de la PAC en 2023, desde UPA-UCE señalan que ha supuesto un gran esfuerzo para los agricultores y ganaderos por la "complejidad y el aumento de la burocracia".



En este sentido, ha explicado, hay más de 3.000 agricultores y ganaderos que "no han cobrado ninguna de las ayudas de la PAC a día de hoy y que no saben cuándo podrán cobrar porque no hay información por parte de la administración regional".



RETOS PARA EL 2024



De cara a 2024, la organización agraria ha destacado que seguirá trabajando en el establecimiento de una Ley de Agricultura Familiar que proteja a las explotaciones familiares y profesionales, garantizando así el relevo generacional.



También ha reclamado un mayor control de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria por parte de las comunidades autónomas, que se actualicen los estudios de costes en los distintos sectores y se creen instrumentos nuevos para conseguir una mayor transparencia sobre los precios y costes de cada uno de los eslabones.



Asimismo, y sobre la sequía y la lucha contra el cambio climático, UPA-UCE pide incrementar la investigación para conseguir nuevas variedades y cultivos más resistentes, así como modificar los seguros agrarios para dar respuesta a los problemas que ocasiona en las explotaciones.



Además, ante la grave situación que está viviendo la ganadería extensiva, UPA-UCE ha reclamado el establecimiento de un Plan Integral que garantice el futuro del sector.



Finalmente, la organización agraria ha reclamado una mayor flexibilización y simplificación de la PAC, modificando los eco-regímenes, como los que afectan a los cultivos leñosos de secano.



Además, Huertas ha insistido en la necesidad de mejorar la gestión de las solicitudes, así como que se adelante la fecha de solicitud garantizando el correcto funcionamiento del programa desde el principio.