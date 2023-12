Más de 600 personas se dan cita en Badajoz en la Feria de Empleo y Emprendimiento

Ep./Rd.

Más de 600 personas se han dado cita este miércoles, día 20, en la Feria de Empleo y Emprendimiento 2023 organizada por la Cámara de Comercio de Badajoz en el Hospital Centro Vivo de la capital pacense, un evento enmarcado en el Programa PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo), respaldado por las cámaras de Comercio.

Con más de 300 entrevistas de trabajo personales ya concertadas durante la mañana, se han llevado a cabo una variedad de actividades en los diversos espacios del Hospital, como la zona 'Empleaté', otra de emprendimiento, un túnel formativo, otra de empresas contratando, dos 'speaker corners' y stands institucionales.

Durante la feria, se han ofrecido talleres de orientación laboral, información sobre idiomas, estrategias para buscar empleo en el extranjero, y cómo utilizar las redes sociales para encontrar oportunidades profesionales; además de actividades en vivo, como la realización de 'podcasts' de orientación laboral.

Además, se han organizado cinco mesas de oportunidades sectoriales en áreas como deporte, cuidado personal, estética, turismo y sector servicios, junto con tres jornadas motivacionales y un caso de éxito de una empresa extremeña.

La Feria se enfoca también en el emprendimiento y ha permitido que se asesoren aquellos que deseaban crecer comercialmente, buscar socios o recibir apoyo de instituciones en esta tarea. La presentación de siete emprendedores que desean iniciar sus proyectos ha sido uno de los puntos destacados en este sentido.

En paralelo, se ha celebrado una Mesa Ejecutiva de Empleo liderada por la Cámara de Comercio de Badajoz, en la que han participado representantes políticos, institucionales y empresariales de diversos sectores, y en la que se ha abordado la situación actual del empleo de la provincia pacense desde el enfoque de los diferentes sectores empresariales, exponiendo las dificultades que tienen las empresas para encontrar y retener las capacidades que necesitan a la hora de alcanzar sus objetivos de negocio.

DESEMPLEO Y CONTRATACIÓN

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, ha señalado en relación a la celebración de esta Feria de Empleo y Emprendimiento que hay que tener en cuenta que Extremadura tiene una de las tasas de paro más alta de España, y que, al mismo tiempo, todos los días hablan con empresarios que les dicen que tienen vacantes a la hora de contratar personas y que no las encuentran.

Así, tiene "todo el sentido del mundo" organizar este foro que también incluye un "gran" encuentro institucional entre los responsables políticos de empleo con los principales líderes empresariales de los sectores económicos, para trasladarles las necesidades de perfiles profesionales, de capacitación y de formación, "y con el firme compromiso por parte del sector empresarial de contratar, de insertar laboralmente a todas aquellas personas que estén realmente en una búsqueda activa de empleo".

Mariano García ha hecho hincapié de igual modo en que hay un "hueco" que se tiene que trabajar entre todas las partes y por "cerrar", como es el de tener, por una parte, unos 80.000 desempleados en Extremadura y, por otra, "muchas" empresas buscando trabajadores que no encuentran, algo que se debe trabajar, ha insistido, entre los desempleados, los trabajadores de las empresas, la empresa y el mundo empresarial y la administración pública.

"Hoy estamos aquí para buscar soluciones a esa divergencia que hay que corregir cuanto antes", ha remarcado, mientras que en relación a los sectores que más empleo demandan ha especificado que "ahora mismo" los hay que no encuentran perfiles, como el de la construcción que tiene "problemas" para encontrar trabajadores, el del campo que, cuando llegan las campañas, "tiene sus problemas", o el del comercio y el comercial y lo relativo a la labor comercial.

Ha sumado asimismo determinadas profesiones específicas que están sujetas o reguladas a determinadas cualificaciones concretas, a continuación de lo cual ha explicado al hilo de los problemas que tienen estos sectores para no encontrar trabajadores que no está "exactamente coordinada" la formación o capacitación que están recibiendo quienes no tienen empleo, con lo que las empresas "están realmente demandando".

Así, se tienen personas con una cualificación para la que no encuentran empleo y, por otro lado, empresas que requieren una cualificación que esos desempleados no tienen y que "tampoco son capaces de encontrarlo". "Y eso hay que corregirlo", ha planteado, en declaraciones a los medios previas al acto inaugural.

GUILLERMO SANTAMARÍA

La apertura del acto ha corrido a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, quien ha destacado la necesidad de adecuar el mercado laboral a las necesidades de las empresas.

El titular extremeño de Economía ha recordado el Plan de Formación en marcha en le Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital que aúna las sinergias de lo público y lo privado, "ofreciendo a las empresas soluciones en cuanto a su demanda de perfiles profesionales específicos".

Esta adecuación del mercado laboral, junto con una renovación del SEXPE, "convirtiéndolo en un centro de conexión real entre empresas y desempleados, redundará en la rebaja de nuestras tasas de paro", ha destacado el consejero.

A su vez, Santamaría ha animado a los jóvenes participantes a aprovechar los recursos de esta I Feria de Empleo como los expertos en coaching, responsables de recursos humanos con los que charlar, la presencia de empresarios con menos de 30 años, y casos de éxito de quien pasó por el programa PICE.

De la misma forma, Santamaría ha destacado el papel tractor de la Transformación Digital y ha hecho referencia concreta al Plan de Talento Digital, a través del cual se formarán más de 1000 personas en el ámbito tecnológico en 2024, "un plan de fomento de la inteligencia para mejorar la atención a los ciudadanos, y un plan de atracción de nómadas digitales".

"Todo esto está incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2024, los más altos de la historia de Extremadura y que serán los presupuestos del cambio para esta tierra", ha aseverado el consejero, quien no ha querido "pasar por alto nuestro plan de nómadas digitales que está destinado a la atracción a Extremadura de trabajadores de empresas tecnológicas nacionales e internacionales reduciendo, de este modo, nuestros altos índices de despoblación".

En definitiva, según sus palabras, se trata de crear un ecosistema tecnológico, a través de la creación de centros equipados de coworking, así como de facilitar ventajas para vivir en Extremadura, según informa la Junta en una nota de prensa.

Finalmente, el consejero, junto con el equipo de Empleo y Trabajo de la Consejería, ha participado, tras la inauguración de la feria de empleo, en una Mesa Ejecutiva de Empleo, donde han recogido las iniciativas de representantes de distintos colectivos.