El PIB de Extremadura creció un 2,1% en 2022, el menor incremento por comunidades

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un incremento de su Producto Interior Bruto (PIB) en términos reales de 2,1 por ciento en 2022, lo que supone el menor incremento por regiones.



Mientras, a nivel nacional se ha obtenido una tasa de crecimiento en volumen del PIB del 5,8 por ciento, según los datos de la Contabilidad Regional publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En concreto, los mayores crecimientos se han registrado en Islas Baleares (12,5 por ciento), Canarias (9,7 por ciento) y Comunidad de Madrid (7,2 por ciento). Por otra parte, las comunidades autónomas con menores aumento real de su PIB han sido Extremadura (2,1 por ciento), Castilla-La Mancha (2,2 por ciento) y Castilla y León (3,1 por ciento).



Así pues, si se analiza el reparto en el año 2022, se observa que el sector primario representa el 7,7 por ciento del valor añadido bruto regional. La industria y los Servicios aumentan su participación respecto al año anterior alcanzando el 15,8 y el 69,9 por ciento, respectivamente. Se reduce en cuatro décimas la participación de la construcción hasta el 6,6 por ciento del sector productivo extremeño en este año.



En términos de índice de volumen, las ramas de actividad que presentan las tasas positivas más elevadas han sido 'Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería' (16 por ciento); y Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios (11,6 por ciento).



En este sentido, se han registrado tasas negativas en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" (-19,6 por ciento), y en 'Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación' (-7 por ciento).



Asimismo, el PIB per cápita de Extremadura en 2022 ha aumentado un 9,2 por ciento en tasa anual situándose en 21.343 euros por habitante. La media nacional se ha situado en 28.162 euros y la de la Unión Europea en 35.440 euros.



En 2022 en términos relativos, el PIB por habitante de Extremadura ha sido un 24,2 por ciento inferior a la media nacional, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



Por su parte, el PIB per cápita de España ha aumentado un 9,2 por ciento en 2022, hasta los 28.162 euros por habitante, máximo histórico en la serie del INE.



Madrid ha registrado el PIB per cápita más elevado en 2022, con 38.435 euros por habitante, un 36,5% superior a la media española, y también supera la de la Unión Europea, que es 35.440 euros.



Tras Madrid se sitúan País Vasco (35.832 euros) y Navarra (33.798 euros). En el otro extremo, con menor PIB per cápita, se han situado Melilla (20.698 euros), Andalucía (21.091 euros por habitante) y Extremadura (21.343 euros).



La media española (28.162 euros) ha sido inferior a la de la Unión Europea, que alcanzó los 35.440 euros. Siete regiones han superado el registro medio nacional y sólo dos (Madrid y País Vasco) han sobrepasado el promedio europeo.



En valores relativos, el PIB per cápita de Madrid ha sido un 36,5% superior a la media nacional, mientras que el de País Vasco ha sido un 27,2% más elevado y el de Navarra, un 20% superior.



Por contra, el de Melilla ha sido un 26,6% inferior al registro promedio nacional, mientras que los de Andalucía y Extremadura han sido un 25,1% y un 24,2% inferiores, respectivamente.



De acuerdo con Estadística, los hogares de País Vasco han sido los que han tenido mayor renta disponible por habitante en este caso en el año 2021, con 20.865 euros, cifra un 26,6% superior a la media de España (16.480 euros).



Por detrás de País Vasco y por encima de la media se han situado Comunidad de Madrid (20.357 euros per cápita), Navarra (18.625 euros), Cataluña (18.369), Aragón (17.600), Asturias (17.231), Castilla y León (16.696) y La Rioja (16.594) .



Por el contrario, los registros más bajos han correspondido a la ciudad autónoma de Melilla (13.151 euros por habitante), Extremadura (13.378 euros), Andalucía (13.508) y Canarias (13.689).