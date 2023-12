De Miguel tilda de “chapuza” decreto ayudas directas a titulares de explotaciones bovinas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado este jueves el Decreto-ley aprobado por la Junta de Extremadura para la concesión de ayudas directas a titulares de explotaciones bovinas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que hayan notificado sospecha de enfermedad hemorrágica epizoótica en 2023.

En su intervención, la portavoz ha denunciado que “es una chapuza de decreto”, y que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, “no lo ha podido hacer peor en el primer decreto ley para hacer justicia en el sector ganadero que tan mal lo está pasando. Un sector muy vulnerable a los efectos del cambio climático, como ha sido y es la sequía”.

Así, según sus palabras, “han tenido que duplicar los fondos porque la incidencia real de la enfermedad era mucho más alta de la que ustedes habían calculado en un primer momento; ha sido una enfermedad que ha arrasado en todo el sector”.

En este sentido, la portavoz le ha preguntado a la consejera que “si casi la totalidad de las explotaciones han sufrido los estragos de la enfermedad, ¿por qué ustedes solo van a ayudar a la mitad de las explotaciones? ¿Por qué van a dejar a tantas explotaciones fuera?”.

A su vez, De Miguel ha afirmado que “saben que ha habido problemas con las notificaciones y en un principio hubo miedo de los ganaderos a la inmobilización”, además de que “ha habido notificaciones que no han llegado a tramitarse a la administración en tiempo y ustedes han decidido sacar este decreto rápido y corriendo, pero las prisas no son buenas y han hecho un 'churro' tremendo”, alertando de que “somos la única comunidad autónoma que no distingue la ayuda entre explotaciones con animales muertos y explotaciones cuyo gasto ha sido limpieza, desinfección y medicamentos”.

Es por ello que le ha preguntado a la consejera si “¿creen que la explotación donde han muerto animales ha tenido las mismas pérdidas que otras que no la han tenido?”, a lo que ha respondido De Miguel que “aunque la ayuda debía haber sido sensiblemente mayor aquí en Extremadura la ayuda ha sido todos por igual”.

Por todo ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha sentenciado que “es un decreto sumamente injusto”, señalando que “no esperaba de ustedes que modularan las ayudas para que las pequeñas y medianas explotaciones cobraran más que las grandes, ya que son las que peor lo están pasando”, según informa la formación en una nota de prensa.

Finalmente, De Miguel le ha pedido “que hable con todas las organizaciones agrarias, y no solo con las afines”, denunciando que “en este decreto usted las ha ignorado, empezando de la peor manera”. Por ello ha sentenciado que “el sector ganadero no se merece este maltrato”, ha sentenciado.