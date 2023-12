Convalidado el decreto de ayudas a explotaciones afectadas por la enfermedad hemorrágica

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha convalidado con los votos del PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención de Unidas por Extremadura el decreto-ley de concesión de una ayuda directa a titulares de explotaciones bovinas que hayan notificado sospecha de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en 2023.



El decreto convalidado este jueves en la sesión plenaria de la cámara legislativa regional es el inicialmente confeccionado por el Ejecutivo regional, dotado con 3,4 millones, que más tarde se vio obligado a modificar ampliando los fondos hasta los 7 millones, modificación que deberá también ser convalidada en un pleno posterior.



Cabe destacar que con la cifra final de 7 millones se llegarán a unos 2.700 titulares de explotaciones bovinas que se han visto afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica y que han comunicado la sospecha de dicha enfermedad. Asimismo, se llegaría a algo más de 3.200 explotaciones.



En esta línea, los grupos de la oposición del PSOE y Unidas por Extremadura han acusado a la Junta de Extremadura de hacer un decreto que es una "chapuza" y un "churro" al verse obligado a modificarlo y por considerar que no llega a totalidad de explotaciones, algo que es "injusto".



MAYOR COORDINACIÓN



La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, en su intervención, ha recordado que, tras la aparición de la enfermedad, se buscó una mayor coordinación entre autonomías para ir "en la misma dirección", petición a la que el ministerio del ramo hizo "oídos sordos".



Ante esta actitud del Ejecutivo nacional, ha incidido en que la Junta se puso a trabajar para que los ganaderos pudieran contar con una ayuda que compensara, en parte, los gastos derivados de la enfermedad y por eso se decidió que las ayudas llegaran a las explotaciones que hubieran notificado la sospecha de enfermedad, ya que de este modo se llegaría a muchos más ganaderos.



HASTA 7.000 EUROS



En cuanto a los pormenores de esta ayuda, Mercedes Morán ha recordado que el importe máximo a recibir por los beneficiarios puede ser de hasta 7.000 euros, mientras que el mínimo para tener acceso está fijado en 200 euros.



Dichas ayudas estarán sometidas al régimen de mínimis y los beneficiarios podrán ser los titulares de explotaciones ganaderas de bovino que figuren en la base de datos a fecha 1 de junio de 2023 y permanezcan a 15 de octubre; además deberían haber notificado la sospecha de EHE en 2023 por parte de un veterinario y ante los servicios veterinarios oficiales adscritos a las oficinas de zona o bien que la explotación haya sido objeto de un saneamiento ganadero en el que se ha hecho una encuesta epidemiológica sobre dicha enfermedad.



Cabe destacar también que las notificaciones de sospecha de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica se deben haberse hecho, como máximo, antes o hasta el 15 de octubre 2023, ha subrayado la consejera de Agricultura.



Del mismo modo, la ayuda aprobada consiste en 35 euros por cada bovino mayor de 24 meses en situación de pertenencia en cada una de las explotaciones beneficiarias.



"Se trata de unas cantidades que van a ayudar a nuestros ganaderos de bovino que se han visto perjudicados por la EHE y por ello estamos trabajando para que las mismas lleguen a los beneficiarios antes de que se acabe el año", ha aseverado.



"Son unas ayudas muy necesarias que finalmente están dotadas con más de 7 millones de euros y que antes de final de año van a llegar a los ganaderos, van a estar a disposición de ellos. Este gobierno, como les decía, está comprometido con el sector primario, como lo demuestra toda nuestra acción de gobierno, donde nuestros agricultores y ganaderos están en el centro de nuestras políticas porque son un motor fundamental de nuestra economía", ha puesto en valor.



LA OPOSICIÓN TACHA EL DECRETO DE "CHAPUZA"



Tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Béjar, como la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han coincidido en que el decreto de ayudas ha sido un "churro" y una "chapuza".



Así, Eduardo Béjar ha acusado a la Junta de engañar a los ganaderos extremeños, ya que todas las explotaciones han sufrido la enfermedad y no solo, ha dicho, quienes han tenido "información privilegiada" o la suerte de que le hayan hecho la encuesta epidemiológica.



Por ello, ha considerado que, "por justicia", se debería haber dado ayudas a un mayor número de explotaciones, ya que, en su opinión, se está premiando a quienes no lo han hecho bien, toda vez que quien ha comprado más insecticida o ha tenido un mejor manejo del ganado y no ha declarado la enfermedad ha tenido gasto y no va a percibir ayuda.



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la Junta "no podía haberlo hecho peor" en un decreto dirigido al sector primario extremeño, ya que, según ha dicho, casi la totalidad de las explotaciones han sufrido los estragos de la enfermedad y se va a dejar fuera a "la mitad".



También ha dicho que el decreto es "sumamente injusto" al tratar a todos por igual, al tiempo que ha lamentado que haya podido utilizar un "teléfono rojo" para dar "información privilegiada" a una determinada organización agraria sobre el contenido del decreto de ayudas.



PP Y VOX VALORAN LAS AYUDAS



Por su parte, los grupos del PP y Vox han agradecido la disposición de la Junta de Extremadura de cara a establecer estas ayudas a las explotaciones que hayan notificado la sospecha de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en 2023.



En el turno del PP, el diputado Bibiano Serrano ha afeado a Eduardo Béjar y a Irene de Miguel su "ignorancia", a quienes ha dicho que, "a pesar de tener formación agraria", no sabe si han visto una vaca, ha recalcado.



En esta línea, ha huido de las acusaciones realizadas por la oposición de que el decreto sea una "chapuza" y un "engaño", además de añadir que "tienen la cara como el cemento armado".



Finalmente, el diputado de Vox Juan José García ha valorado que el sector ganadero es un motor económico para Extremadura aunque el mismo esté sometido a "fuertes tensiones" y sufra al "gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas" o el "talibanismo ecológico de izquierda", razón por la que ha puesto en valor que este decreto regule la concesión de una subvención para paliar los gastos y pérdidas en las que se hayan incurrido para controlar la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.



De este modo, ha incidido en que Vox seguirá insistiendo para que desde el Ministerio de Agricultura se establezcan unos criterios homogéneos y los mismos protocolos en toda España frente a esta enfermedad, así como que se potencie la investigación y desarrollo de iniciativas que permitan tener disponible "lo más pronto posible una vacuna" que proteja la cabaña ganadera.



Por otro lado, y de cara al debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura a los Presupuestos Generales de Extremadura, que se sustanciarán este viernes, ha recordado que "tanto monta, monta tanto María como Pelayo", en referencia a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el presidente de Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo.