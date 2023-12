La Junta aumenta a más de 7 millones el presupuesto para ayudas ante la EHE en el campo

La Junta de Extremadura ha modificado el decreto de concesión de prestaciones directas a las explotaciones afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) para aumentar el presupuesto de estas ayudas de los 3,5 millones iniciales a más de 7 millones de euros, y con las que se llegará a más de 3.200 explotaciones.



Así pues, el Ejecutivo autonómico ha detectado una serie de "errores informáticos y materiales" cuando se han implementado los criterios legales a través de los cruces de las distintas bases de datos. Por ello, se ha constatado que el número de posibles beneficiarios, que cumplen los requisitos, es mayor al que se estableció en un primer momento.



De este modo lo ha explicado este viernes en rueda de prensa en Mérida la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien ha reiterado el "compromiso" de la Junta con el sector ganadero y, conocedora de las "dificultades" atravesadas al aparecer con esta enfermedad, ha subrayado que se ha hecho "un enorme esfuerzo presupuestario" para aumentar la cuantía de esta ayuda y así llegar al "total" de posibles beneficiarios.



A su vez, Morán ha afirmado que la "prioridad" de la Junta es llegar a todas las explotaciones afectadas y que la dotación sea "suficiente" para cubrir los gastos derivados de la EHE y, por ello, se ha aumentado el presupuesto global, por lo que se llegará a unos 2.700 titulares de explotaciones bovinas que se han visto afectados por la EHE, lo que supone algo más de 3.200 explotaciones.



Del mismo modo, la titular extremeña de Agricultura ha agradecido a la Consejería de Hacienda el haber sido consciente de la "importancia" de esta ayuda y haber facilitado disponer de ese aumento presupuestario para esta ayuda, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



"Podríamos haber rebajado la cuantía de 35 euros por animal o cambiar algunas de las condiciones del decreto para llegar al total de posibles beneficiarios, pero eso quedó descartado desde el primer momento porque, como he dicho, el objetivo es que sea una ayuda suficiente y que cubra de verdad las contingencias a las que han tenido que hacer frente estos ganaderos", ha aseverado Morán.



Además, ha remarcado que el resto de condiciones del decreto-ley no cambian, es decir, el importe máximo a percibir por los beneficiarios puede ser de hasta 7.000 euros y el mínimo para tener acceso a la ayuda será de 200 euros. Estas ayudas van a estar sometidas al régimen de 'mínimis' y los beneficiarios pueden ser los titulares de explotaciones ganaderas de bovino que figuren en Badigex a fecha 1 de junio de 2023 y permanezcan como tal a fecha 15 de octubre de este mismo año.



Los beneficiarios deben haber notificado sospecha de EHE en 2023 por parte de un veterinario y ante los Servicios Veterinarios Oficiales, adscritos a la Oficina Veterinaria de Zona a la que pertenezca la explotación. O bien que la explotación haya sido objeto de una encuesta epidemiológica sobre dicha enfermedad, llevada a cabo directamente por el Servicio de Sanidad Animal y en la misma se haya revelado sospecha. Cabe destacar también que estas notificaciones deben haberse hecho como máximo el 15 de octubre de este año.



De la misma forma, la ayuda seguirá siendo de 35 euros por cada bovino mayor de 24 meses en situación de pertenencia en cada una de las explotaciones beneficiarias.



"Cuando decimos que el sector primario está en el centro no son sólo palabras, sino que actuamos y es lo que hemos hecho al detectar estos errores y ver que podrían quedar fuera ganaderos que cumplían los requisitos y tenían derecho a la ayuda y, todo ello, sin rebajar cuantías ni presupuesto", ha sentenciado.